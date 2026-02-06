Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno s kišom, češćom na Jadranu i uz njega, a u Dalmaciji mjestimice mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. U središnjim i istočnim krajevima ponegdje magla, osobito ujutro. Jutarnja temperatura 2°C, a dnevna do 12°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 8:00 do 11:00 sati - Koprivnička 1-47 nep
od 8:30 do 11:00 sati - Ulica javora 12-20 par, 11-19 nep, Ulica kestenova 12-52 par, Srijemska ulica 29-69 nep
od 8:30 do 14:00 sati - Svilajska ulica 30/a, 30/g
od 11:00 do 13:00 sati - Dalmatinska 30-32 par, Psunjska 55/a-149 nep, Sljemenska ulica 66-82 par
od 12:00 do 14:00 sati - Palićka 2-24 par, Vranska ulica 13-43 nep

Josipovac, Petrijevci
od 8:00 do 15:00 sati - Josipovac: Naselje Karašica 157,
Petrijevci: Karašica 2-4 par, 4/b, 6-14 par, 18-20 par, 26-32 par, 32/a, 34, 38-50 par, 60, 64, 74-76 par, 80-84 par, 88-96 par, 100-110 par, 114-120 par, 124-136 par, 140-146 par, 154, 1, 1/a,1/b,1/a, 1/c, 3-15 nep, 19-31 nep, 31/a, 31/f, 35, 45-47 nep, 53-57 nep, 63, 67-69 nep, 73-75 nep, 75/a, 77-79 nep, 81/a, 83, 83/a, 85, 89-91 nep, 95-99 nep, 103-109 nep, 113-115 nep, 121-129 nep, 133-137 nep, 141-145 nep, 149-151 nep, Naselje Karašica54

Bez plina

Bez vode


Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [03.-07.02.2026.] [program]

Kino:
- Kino Urania [05.-11.02.2026.] [program]
- CineStar Osijek [05.-11.02.2026.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Konačno snijeg" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Dječji kreativni centar DOKKICA obilježava 15 godina rada
- 4. Međunarodna glazbena škola u Osijeku
- Donatorska večer GEA noir night
- Dan crvenih haljina: podizanje svijesti o moždanom udaru u žena



Objavio: Redakcija 031




