24-godišnjak odbio test na droge, policija mu pronašla i joint — slijedi visoka kazna!
05.02.2026. 14:32
U Jagerovoj ulici u Osijeku jučer je u 21.10 sati zaustavljen 24-godišnjak iz okolice Osijeka, koji je upravljao osobnim automobilom osječkih registracija. Vozač je odbio preliminarno testiranje na droge, kao izuzimanje uzorka krvi i urina radi analize.
Izdan mu je prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu pripisano i šest negativnih prekršajnih bodova, izvijestili su iz policije.
Kako je usto sve ovaj vozač kod sebe neovlašteno posjedovao dva „jointa“ zbog čega protiv njega slijedi i optužni prijedlog s predviđenom kaznom u iznosu od 663,61 eura.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
