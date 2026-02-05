24-godišnjak

odbio

1.320 eura

zabrane

šest negativnih

neovlašteno posjedovao

663,61 eura

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

U Jagerovoj ulici u Osijeku jučer je u 21.10 sati zaustavljeniz okolice Osijeka, koji je upravljao osobnim automobilom osječkih registracija. Vozač jepreliminarno testiranje na droge, kao izuzimanje uzorka krvi i urina radi analize.Izdan mu je prekršajni nalog s kaznom od, zaštitnom mjeromupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu pripisano iprekršajnih bodova, izvijestili su iz policije.Kako je usto sve ovaj vozač kod sebedva „jointa“ zbog čega protiv njega slijedi i optužni prijedlog s predviđenom kaznom u iznosu od