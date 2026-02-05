Uđi u svijet STEM-a: ELPROS otvara vrata besplatnim radionicama i STEM izazovu
05.02.2026. 14:25
Elektrotehnička i prometna škola Osijek (ELPROS) tijekom veljače organizira ciklus besplatnih STEM radionica namijenjenih učenicima srednjih škola, u sklopu projekta MULTISTEM, s naglaskom na ekologiju, obnovljive izvore energije i elektromagnetizam.
U sklopu ciklusa Ekologija i obnovljivi izvori energije, učenici će kroz radionice poput „Od kolijevke do groba – Gdje nestaje energija?“, Digitalni laboratoriji – Izračun i vizualizacija otiska, Zelena infrastruktura i biomimetika te Integracija STEM tehnologija u urbani prostor upoznati održivi razvoj, životni ciklus proizvoda i primjenu pametnih tehnologija u urbanom okruženju.
Ciklus Elektromagnetizam obuhvaća radionice EM valovi – od titranja do Teslinih zavojnica, Glazbeni instrumenti – analogija s EM valovima te EM valovi i Tesline zavojnice, kroz koje učenici praktično istražuju fizikalne pojave i razvijaju tehničke vještine.
Radionice su besplatne i otvorene za sve zainteresirane učenike srednjih škola, neovisno o školi koju pohađaju, uz ograničen broj sudionika po radionici. Prijave su obavezne i zaprimaju se putem mrežne stranice ELPROS-a.
Uz radionice, 2. ožujka u ELPROS-u će se održati i ELPROS STEM izazov, promotivni STEM događaj u obliku natjecanja koje potiče kreativno razmišljanje i inovacije u STEM području.
Sve dodatne informacije o radionicama i događaju dostupne su na web stranici MIPRO-a.
