[VIDEO] Povratak Garage in July: "Ustanova" otvara novo poglavlje i najavljuje "Močvarne psalme"
05.02.2026. 11:54
Nakon 6 godina od zadnjeg studijskog izdanja, Garage in July vraća se novim singlom “Ustanova”, koji ujedno najavljuje album “Močvarni psalmi”.
“Ustanova” je pjesma o odlasku – o trenutku kada shvatimo da smo zapeli na mjestu na kojem naš duh ne raste, ne razvija se i ne nalazi sreću. Govori o potrebi da se maknemo iz poznatih, okvira te da hrabro slijedimo vlastito srce prema novim pustolovinama, koliko god one bile neizvjesne.
Glazbeno, Garage in July donosi plesni groove koji spaja prljavi rock’n’roll s izraženim južnjačkim twangom. Ako je ZZ Top ikada trebao baranjsku podružnicu, sada ju ima, a nije teško zamisliti ni kako bi Viagra Boys zvučali da su zvuk benda začinili usnom harmonikom.
“Ustanova” je pjesma o potrebi da se makneš s mjesta na kojem stojiš predugo, iako ti je poznato i naizgled sigurno. Nakon šest godina studijske suše, ova pjesma je i za nas taj korak – povratak onome što nas najviše veseli. Rad na novim pjesmama i albumu “Močvarni psalmi” ponovno je zapalio iskru stvaranja i u tome uživamo. Uzbuđeni smo zbog toga jer ne znamo gdje će nas sve ta iskra odvesti.,” poručuju članovi benda.
Singl je snimio i miksao Filip Sertić, dok je za master zaslužan Damir Trkulja Šiljo.
“Ustanova” je dostupna za slušanje na YouTube kanalu benda, na Soundcloud i Bandcamp profilu, a od 6. veljače pjesma je dostupna i na svim digitalnim servisima i streaming platformama.
Foto: Igor Ilić
