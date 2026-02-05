Garage in July

Filip Sertić

Damir Trkulja Šiljo

Foto: Igor Ilić

Nakon 6 godina od zadnjeg studijskog izdanja,vraća se novim singlom “”, koji ujedno najavljuje album “”.“Ustanova” je pjesma o– o trenutku kada shvatimo da smo zapeli na mjestu na kojem naš. Govori o potrebi da se maknemo iz poznatih, okvira te da hrabro slijedimo vlastito srce prema novim pustolovinama, koliko god one bile neizvjesne.Glazbeno, Garage in July donosikoji spaja prljavi rock’n’roll s izraženim južnjačkim twangom. Ako jeikada trebao baranjsku podružnicu, sada ju ima, a nije teško zamisliti ni kako bizvučali da su zvuk benda začinili usnom harmonikom.“Ustanova” je pjesma o potrebi da sena kojem stojiš predugo, iako ti je poznato i naizgled sigurno. Nakon šest godina studijske suše, ova pjesma je i za nas taj korak – povratak onome što nas najviše veseli. Rad na novim pjesmama i albumu “Močvarni psalmi” ponovno je zapalio iskru stvaranja i u tome uživamo. Uzbuđeni smo zbog toga jer ne znamo gdje će nas sve ta iskra odvesti.,” poručuju članovi benda.Singl je snimio i miksao, dok je za master zaslužan“Ustanova” je dostupna za slušanje na YouTube kanalu benda, na Soundcloud i Bandcamp profilu, a od 6. veljače pjesma je dostupna i na svim digitalnim servisima i streaming platformama.