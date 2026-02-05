Kako vlasnici praznih nekretnina mogu ostvariti siguran višegodišnji najam
05.02.2026. 11:37
U Hrvatskoj postoji 600 tisuća praznih nekretnina, i to dok istovremeno u zemlji nedostaje oko 230 tisuća nekretnina. Upravo je zato donesen Program priuštivog najma kojem je cilj aktivacija dijela praznih nekretnina.
Stoga je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) 18. prosinca otvorila javni poziv za sve zainteresirane vlasnike nekretnina koji se žele priključiti Programu. On je namijenjen vlasnicima stanova ili kuća koje su prazne protekle dvije godine, a koji žele svoju nekretninu dati na upravljanje APN-u na višegodišnji najam.
A što nudi Program priuštivog najma?
Za vlasnike, to je prije svega siguran najam. Dio vlasnika nekretnina koji ih dosad nisu iznajmljivali to nisu činili iz straha, osjećaja neizvjesnosti ili praktičnih razloga- u međuvremenu su odselili u drugi grad ili državu i ne mogu iznajmljivati nekretninu koja je lokacijski udaljena. Tu dolazi APN koji, nakon što vlasnik sklopi ugovor, preuzima svu brigu o nekretnini i svemu što je s tim povezanom u odnosu s najmoprimcem- plaćanje najamnine, režija, briga o stanju nekretnine. APN jamči da će vlasniku nakon isteka ugovornog razdoblja, koje može biti između 3 i 10 godina, nekretnina biti vraćena u prvotnom stanju. Uz to, umjesto da čeka najamninu iz mjeseca u mjesec, kako je slučaj u tržišnom najmu, vlasnici koji se priključe Programu svoj novac za višegodišnji najam dobivaju u dvije rate- 60 posto odmah na početku, a ostatak nakon isteka polovice ugovornog razdoblja.
U nastavku donosimo nekoliko izračuna za Osječko-baranjsku županiju.
Stan u Osijek, 62 m2, željeno razdoblje najma: 6 godina
Cijena kvadratnog metra: 7,90 eura/m2
Izračun:
7,90 (eura) x 62 (m2)= 489,80 eura (mjesečno)
489,80 eura x 12 (mjeseci)= 5.877,60 eura (godišnje)
5.877,60 eura x 6 (godina)= 35.265,60 eura za šestogodišnje razdoblje
60% od 35.265,60 eura= 21.159,36 eura (isplata odmah)
Kuća u Belišću, 95 m2, željeno razdoblje najma: 7 godina
Cijena kvadratnog metra: 5,65 eura/m2
Izračun:
5,65 (eura) x 95 (m2)= 536,75 eura (mjesečno)
536,75 eura x 12 (mjeseci)= 6.441,00 eura (godišnje)
6.441,00 eura x 7 (godina)= 45.087,00 eura za sedmogodišnje razdoblje
60% od 45.087,00 eura= 27.052,20 eura (isplata odmah)
Kuća u Đakovu, 70 m2, željeno razdoblje najma: 10 godina
Cijena kvadratnog metra: 6,29 eura/m2
Izračun:
6,29 (eura) x 70 (m2)= 440,30 eura (mjesečno)
440,30 eura x 12 (mjeseci)= 5.283,60 eura (godišnje)
5.283,60 eura x 10 (godina)= 52.836,00 eura za desetogodišnje razdoblje
60% od 52.836,00 eura= 31.701,60 eura (isplata odmah)
Uz podatke o potrošnji električne energije kojima dokazuju da njihova nekretnina nije bila korištena protekle dvije godine, oni koji se žele prijaviti na javni poziv moraju ispuniti zahtjev, priložiti presliku osobne iskaznice, zemljišnoknjižnog izvatka nekretnine, uporabnu dozvolu, fotografije nekretnine i posljednji plaćen račun za pričuvu ako se radi o zgradi.
Prijave na javni poziv zaprimaju se do 15. veljače, a mogu se slati na e-mail ili poštom. Detalji Programa mogu se pronaći na stranici.
Tekst: Jelena Bokun
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
