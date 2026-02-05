Netko razvalio dva bankomata u Kneževim Vinogradima — policija u potrazi za misterioznim počiniteljem!
05.02.2026. 11:11
Nepoznati počinitelj je 4. veljače provalio u dva bankomata u Kneževim Vinogradima, na način da je odgovarajućim predmetom načinio otvor na kućištu bankomata između ekrana i čitača kartica, izvijestili su iz policije.
Šteta se utvrđuje.
Policija traga za počiniteljem.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
