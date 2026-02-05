Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Nepoznati počinitelj je 4. veljače provalio u dva bankomata u Kneževim Vinogradima, na način da je odgovarajućim predmetom načinio otvor na kućištu bankomata između ekrana i čitača kartica, izvijestili su iz policije.

Šteta se utvrđuje.

Policija traga za počiniteljem.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


