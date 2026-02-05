Upozorenje potrošačima: opoziv Nestlé Beba Supreme zbog toksina cereulida
05.02.2026. 8:57
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda NESTLE BEBA SUPREME Pre 800g, EAN: 7613287226631, šarža 51460742F1, najbolje upotrijebiti do 05.2027, zbog utvrđenog toksina cereulida.
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Iz Mullera mole kupce da provjere imaju li navedeni proizvod te da odmah prestanu s upotrebom! Povrat proizvoda moguć je u bilo kojoj Müller poslovnici. Plaćeni iznos bit će vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa.
Podaci o proizvodu:
Proizvođač: Nestle Deutchland GmbH
Maloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Iz Mullera mole kupce da provjere imaju li navedeni proizvod te da odmah prestanu s upotrebom! Povrat proizvoda moguć je u bilo kojoj Müller poslovnici. Plaćeni iznos bit će vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa.
Podaci o proizvodu:
Proizvođač: Nestle Deutchland GmbH
Maloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)