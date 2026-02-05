Državni inspektorat Republike Hrvatske

NESTLE BEBA SUPREME

toksina cereulida

nije u skladu

Iz Mullera mole kupce da provjere imaju li navedeni proizvod te da odmah prestanu s upotrebom! Povrat proizvoda moguć je u bilo kojoj Müller poslovnici. Plaćeni iznos bit će vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa.

Podaci o proizvodu:

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

izvijestio je o opozivu proizvodaPre 800g, EAN: 7613287226631, šarža 51460742F1, najbolje upotrijebiti do 05.2027, zbog utvrđenogProizvods Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.Proizvođač: Nestle Deutchland GmbHMaloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o.