[VIDEO] Osječko Korzo: Mjesto susreta, ljubavi i prijateljstava
05.02.2026. 7:58
Znate li kako je nekad bilo u Osijeku? Gdje su se ljudi okupljali? Što se nekad, ne tako davno događalo u samom centru grada?
Mladi, ali i oni nešto stariji, najviše su se okupljali ispred tadašnjeg IPK na Korzu, najveća gužva se stvarala upravo tamo.
Osječka televizija objavila je zanimljiv video “Bilo nekad u Osijek”, a možete ga pogledati u nastavku..
Foto: Osijek031.com/Arhiv
