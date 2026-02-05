Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Video 031
Znate li kako je nekad bilo u Osijeku? Gdje su se ljudi okupljali? Što se nekad, ne tako davno događalo u samom centru grada?

Mladi, ali i oni nešto stariji, najviše su se okupljali ispred tadašnjeg IPK na Korzu, najveća gužva se stvarala upravo tamo.

Osječka televizija objavila je zanimljiv video “Bilo nekad u Osijek”, a možete ga pogledati u nastavku..




Foto: Osijek031.com/Arhiv


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Patuljasti ŠNAUCER...
Patuljasti ŠNAUCERI bi...
Pomeranac prelepi ...
POMERANAC – NOVOGODIŠN...
Welsh Corgi Pembro...
Prelepi štenci Welsh C...
Francuski buldog "...
Odgajivačnica francusk...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:187

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa