Servisne informacije [5. veljače 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
05.02.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura 5°C, a dnevna do 9°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 10:30 sati - murterska 18-40/c, 1-41 nep, trpanjska 40
od 8:30 do 11:30 sati - dubrovačka 46, 37-87, ružina ulica 43-55, ulica andrije hebranga 11
od 9:00 do 11:00 sati - dunavska 2-34, jadranska 1-8, krapinsko naselje 30, savska 1-33, vinkovačka cesta 7-33
od 11:30 do 14:00 sati - ulica franje krežme 3-13 nep, vukovarska cesta 9-21/a, lastovska 2-22 par, 1-19 nep, martina divalta 141
Dalj
od 9:00 do 12:00 sati - Planinska 38-94, 39-85
Josipovac, Petrijevci
od 8:00 do 15:00 sati - Josipovac: Naselje Karašica 157,
Petrijevci: Karašica 2-4 par, 4/b, 6-14 par, 18-20 par, 26-32 par, 32/a, 34, 38-50 par, 60, 64, 74-76 par, 80-84 par, 88-96 par, 100-110 par, 114-120 par, 124-136 par, 140-146 par, 154, 1, 1/a,1/b,1/a, 1/c, 3-15 nep, 19-31 nep, 31/a, 31/f, 35, 45-47 nep, 53-57 nep, 63, 67-69 nep, 73-75 nep, 75/a, 77-79 nep, 81/a, 83, 83/a, 85, 89-91 nep, 95-99 nep, 103-109 nep, 113-115 nep, 121-129 nep, 133-137 nep, 141-145 nep, 149-151 nep, Naselje Karašica54
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [03.-07.02.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [05.-11.02.2026.] [program]
- CineStar Osijek [05.-11.02.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- Dječji kreativni centar DOKKICA obilježava 15 godina rada
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- "Žene u crvenom" – hit-komedija na sceni Kulturnog centra Osijek
- Kutak za knjigu: Razgovor s piscima - Miljenkom Gambiražom i Goranom Srdarevićem
- Caffe bar Trica: 3. Ladies Meet Up Osijek
- 4. Međunarodna glazbena škola u Osijeku
- Muzej Slavonije Osijek: Priča o bušama
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)