Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je da subjekt u poslovanju s hranom Obrt KALINSKI trgovina, klaonica, prerada mesa i ugostiteljstvo, vl. Višnja Kalinski, iz predostrožnosti opoziva proizvod Polutrajna kobasica – Mesni narezak, LOT 20251223, upotrijebiti do: 23.02.2026, zbog mogućeg sadržaja alergena glutena u proizvodu.

S obzirom da na proizvodu nije označen alergen gluten, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na isti dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

Podaci o proizvodu:
Zemlja podrijetla: Hrvatska
Proizvođač: Obrt KALINSKI trgovina, klaonica, prerada mesa i ugostiteljstvo, vl. Višnja Kalinski, Gradec.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Kovrdžavi bišon ...
Rođeni smo 23. oktobra...
Ponuda bankovnih k...
NA JEDNOM MJESTU PONUD...
Labrador retriver ...
Izuzetna čokoladna šte...
Francuski Buldog p...
– Na prodaju plavi i m...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:171

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa