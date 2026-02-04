Upozorenje potrošačima: opozvana polutrajna kobasica zbog neoznačenog glutena
04.02.2026. 17:24
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je da subjekt u poslovanju s hranom Obrt KALINSKI trgovina, klaonica, prerada mesa i ugostiteljstvo, vl. Višnja Kalinski, iz predostrožnosti opoziva proizvod Polutrajna kobasica – Mesni narezak, LOT 20251223, upotrijebiti do: 23.02.2026, zbog mogućeg sadržaja alergena glutena u proizvodu.
S obzirom da na proizvodu nije označen alergen gluten, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na isti dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja.
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.
Podaci o proizvodu:
Zemlja podrijetla: Hrvatska
Proizvođač: Obrt KALINSKI trgovina, klaonica, prerada mesa i ugostiteljstvo, vl. Višnja Kalinski, Gradec.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
