Ključni su ciljevi projekta obnova prirodnih procesa rijeka i poplavnih područja, bolje povezivanje rijeka i poplavnih staništa, očuvanje i obnova poplavnih šuma, kao i jačanje znanja i svijesti o važnosti Natura 2000 područja

Značaj ovih ciljeva za lokalnu zajednicu je jako velik, budući da se njima postiže sigurniji prostor uz vodu i ublažavanje rizika od poplava, zdraviji okoliš i očuvani prirodni resursi, više života u prostoru (ptica, riba i drugih vrsta), ugodnije mjesto za uživanje u prirodi i rekreaciju. Ono što je posebno bitno je stvoriti sve uvjete kako bismo imali očuvan prostor za buduće naraštaje

Dio obnove koji se provodi kroz projekt LIFE RESTORE for MDD planira se završiti do 2027. godine te predstavlja treću i završnu fazu obnove močvarnog područja Aljmaški rit koje se prostire u duljini od 12 km uzvodno od ušća Drave u Dunav, i sastoji se od obnove 5,5 km vodnog tijela, poboljšanja hidroloških uvjeta i staništa poplavnih šuma na približno 193 ha te otvaranja barijere između Bjelobrdske bare i kanala Malo Renovo, čime se osigurava dugoročan dotok vode u Aljmaški rit

U utorak, 3. veljače 2026. godine, u prostorijamaodržano je javno predstavljanje radova obnoveu organizaciji. Bjelobrdska bara predstavlja nekadašnji dio, odsječen regulacijskim zahvatima u 19. stoljeću te prepušten. Događanje je organizirano u okviru projekta– Očuvanje i obnova poplavnih šumskih staništa duž rijeka Mura-Drava-Dunav, u cilju informiranja mještana Sarvaša (prigradskog naselja Osijeka), o provedenim aktivnostima obnove staništa na ovoj lokaciji, biološkoj i ekološkoj vrijednosti područja te njegovoj važnosti za lokalnu zajednicu.Okupilo se– ribiča, lovaca, stručnjaka u području biologije i ekologije, upravljača zaštićenim prirodnim područjima i ostalih mještana, a okupljenima su se u uvodnom dijelu obratili, mag. oec., predsjednica Vijeća MO Sarvaš, prof. dr. sc., predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijeka, te, voditeljica projekta LIFE RESTORE for MDD, ispred WWF-a Austrija, istaknuvši važnost suradnje lokalne zajednice, institucija i stručnjaka u očuvanju prirodnih staništa.“, naglasila je Nikolina Stjepanović, mag. prot. nat. et amb., iz Udruge Zeleni Osijek. „“, rekla je Stjepanović, naglasivši doprinos projekta obnovi vlažnih staništa i poplavnih šuma te očuvanju biološke raznolikosti u slivu rijeka Mure, Drave i Dunava.O provedenim radovima obnove Bjelobrdske bare detaljnije je govorio, dipl. ing. građ., iz Hrvatskih voda, pojasnivši tehničke aspekte zahvata te njihov značaj za poboljšanje vodnog režima i stanišnih uvjeta na tom području. „“, poručio je Bataković.Završni dio stručnog programa bio je posvećen rezultatima istraživanjazabilježenih na području Bjelobrdske bare. Prof. dr. sc.s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek predstavio je nalaze istraživanja bioraznolikosti koji potvrđuju visoku prirodnu vrijednost ovog lokaliteta te pozitivan učinak provedenih mjera obnove. „“, rekao je Ozimec, posebno ističući važnost provedbe mjera obnove za bioraznolikost.Projekt LIFE RESTORE for MDD predstavlja najveću inicijativu obnove rijeka unutar UNESCO-ovog. Tijekom pet godina, bit će obnovljeno 29 lokacija uz rijeke Muru, Dravu i Dunav, čime će se poboljšati staništa, osnažiti funkcije ekosustava te poduprijeti opstanak rijetkih vrsta. Time projekt izravno doprinosi EU Strategiji o biološkoj raznolikosti do 2030., Uredbi o obnovi prirode i širim ciljevima Europskog zelenog plana.