Obnova Bjelobrdske bare: Lokalna zajednica i stručnjaci zajedno za očuvanje prirode i bioraznolikosti
04.02.2026. 13:54
U utorak, 3. veljače 2026. godine, u prostorijama Mjesnog odbora Sarvaš održano je javno predstavljanje radova obnove Bjelobrdske bare u organizaciji Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek te Hrvatskih voda. Bjelobrdska bara predstavlja nekadašnji dio toka rijeke Drave, odsječen regulacijskim zahvatima u 19. stoljeću te prepušten presušivanju, eutrofikaciji i ugrozi okolnih poplavnim šuma nedostatkom vode. Događanje je organizirano u okviru projekta LIFE RESTORE for MDD – Očuvanje i obnova poplavnih šumskih staništa duž rijeka Mura-Drava-Dunav, u cilju informiranja mještana Sarvaša (prigradskog naselja Osijeka), o provedenim aktivnostima obnove staništa na ovoj lokaciji, biološkoj i ekološkoj vrijednosti područja te njegovoj važnosti za lokalnu zajednicu.
Okupilo se 40 sudionika – ribiča, lovaca, stručnjaka u području biologije i ekologije, upravljača zaštićenim prirodnim područjima i ostalih mještana, a okupljenima su se u uvodnom dijelu obratili Ivana Davidović, mag. oec., predsjednica Vijeća MO Sarvaš, prof. dr. sc. Tihomir Florijančić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijeka, te Lisa Wolf, voditeljica projekta LIFE RESTORE for MDD, ispred WWF-a Austrija, istaknuvši važnost suradnje lokalne zajednice, institucija i stručnjaka u očuvanju prirodnih staništa.
„Ključni su ciljevi projekta obnova prirodnih procesa rijeka i poplavnih područja, bolje povezivanje rijeka i poplavnih staništa, očuvanje i obnova poplavnih šuma, kao i jačanje znanja i svijesti o važnosti Natura 2000 područja“, naglasila je Nikolina Stjepanović, mag. prot. nat. et amb., iz Udruge Zeleni Osijek. „Značaj ovih ciljeva za lokalnu zajednicu je jako velik, budući da se njima postiže sigurniji prostor uz vodu i ublažavanje rizika od poplava, zdraviji okoliš i očuvani prirodni resursi, više života u prostoru (ptica, riba i drugih vrsta), ugodnije mjesto za uživanje u prirodi i rekreaciju. Ono što je posebno bitno je stvoriti sve uvjete kako bismo imali očuvan prostor za buduće naraštaje“, rekla je Stjepanović, naglasivši doprinos projekta obnovi vlažnih staništa i poplavnih šuma te očuvanju biološke raznolikosti u slivu rijeka Mure, Drave i Dunava.
O provedenim radovima obnove Bjelobrdske bare detaljnije je govorio Nikola Bataković, dipl. ing. građ., iz Hrvatskih voda, pojasnivši tehničke aspekte zahvata te njihov značaj za poboljšanje vodnog režima i stanišnih uvjeta na tom području. „Dio obnove koji se provodi kroz projekt LIFE RESTORE for MDD planira se završiti do 2027. godine te predstavlja treću i završnu fazu obnove močvarnog područja Aljmaški rit koje se prostire u duljini od 12 km uzvodno od ušća Drave u Dunav, i sastoji se od obnove 5,5 km vodnog tijela, poboljšanja hidroloških uvjeta i staništa poplavnih šuma na približno 193 ha te otvaranja barijere između Bjelobrdske bare i kanala Malo Renovo, čime se osigurava dugoročan dotok vode u Aljmaški rit“, poručio je Bataković.
Završni dio stručnog programa bio je posvećen rezultatima istraživanja biljnih i životinjskih vrsta zabilježenih na području Bjelobrdske bare. Prof. dr. sc. Siniša Ozimec s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek predstavio je nalaze istraživanja bioraznolikosti koji potvrđuju visoku prirodnu vrijednost ovog lokaliteta te pozitivan učinak provedenih mjera obnove. „Na živi svijet izravno utječe upravo dinamika plavljenja prostora Aljmaškog rita“, rekao je Ozimec, posebno ističući važnost provedbe mjera obnove za bioraznolikost.
Projekt LIFE RESTORE for MDD predstavlja najveću inicijativu obnove rijeka unutar UNESCO-ovog Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Tijekom pet godina, bit će obnovljeno 29 lokacija uz rijeke Muru, Dravu i Dunav, čime će se poboljšati staništa, osnažiti funkcije ekosustava te poduprijeti opstanak rijetkih vrsta. Time projekt izravno doprinosi EU Strategiji o biološkoj raznolikosti do 2030., Uredbi o obnovi prirode i širim ciljevima Europskog zelenog plana.
Foto: FAZOS, Jasmin Sadiković, Marko Lorenzo Blaslov
