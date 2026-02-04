prometne nesreće

Foto: JVP Osijek

Na Biljskoj cesti, između Osijeka i Bilja, jučer oko 14,45 sati došlo je dou kojoj su ozlijeđeneupravljao je osobnim automobilom vukovarskih registracijskih oznaka, i tona upravljanje motornim vozilom odnosno, a kretao se kolnikom županijske ceste 4257 iz Osijeka prema Bilju.Pred sam ulaz u Bilje započeo jedrugog vozila preko isprekidane linije. Kako pritomkretanja vozila u povratku u svoju prometnu trakunad upravljačem te je sletio s kolnika u odvodni kanal, izvijestili su iz policije.U vozilu su se s vozačem nalazile još, pa su sva četvorica zbog ozljeda hitno prevezena u, gdje im je pružena liječnička pomoć.Zbog izazivanja prometne nesreće 38-godišnjem vozaču slijedi Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od. Zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, slijedi mu prekršajni nalog s kaznom od, zaštitnom mjeromupravljanja vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti i šest negativnih prekršajnih bodova.Protiv tri putnika iz vozila, kakosigurnosni pojas, slijedi Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od