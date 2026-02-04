Pretjecao bez razmišljanja, završio u kanalu – četvero ozlijeđeno!
04.02.2026. 11:15
Na Biljskoj cesti, između Osijeka i Bilja, jučer oko 14,45 sati došlo je do prometne nesreće u kojoj su ozlijeđene četiri osobe. 38-godišnji Osječanin upravljao je osobnim automobilom vukovarskih registracijskih oznaka, i to prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom odnosno bez položenog vozačkog ispita, a kretao se kolnikom županijske ceste 4257 iz Osijeka prema Bilju.
Pred sam ulaz u Bilje započeo je propisno pretjecanje drugog vozila preko isprekidane linije. Kako pritom nije prilagodio brzinu kretanja vozila u povratku u svoju prometnu traku izgubio je nadzor nad upravljačem te je sletio s kolnika u odvodni kanal, izvijestili su iz policije.
U vozilu su se s vozačem nalazile još tri osobe, pa su sva četvorica zbog ozljeda hitno prevezena u Klinički bolnički centar Osijek, gdje im je pružena liječnička pomoć.
Zbog izazivanja prometne nesreće 38-godišnjem vozaču slijedi Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 390 eura. Zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, slijedi mu prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti i šest negativnih prekršajnih bodova.
Protiv tri putnika iz vozila, kako nisu koristili sigurnosni pojas, slijedi Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 130 eura.
