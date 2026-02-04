LIFE Danube Free Sky

O projektu LIFE Danube Free Sky

Partneri iz Hrvatske i njihove uloge

U Republici Hrvatskoj u projektu sudjeluju tri glavna partnera:

Foto: Marin Škoro

Projektusmjeren je naduž dunavskog koridora kroznjihoveuzrokovane sudarima i elektrokucijom na nadzemnim dalekovodima. U tom kontekstu, zimsko prebrojavanje ptica močvarica u Parku prirode Kopački rit predstavlja važnu istraživačku aktivnost koja omogućuje bolje razumijevanje korištenja prostora, migracijskih obrazaca i značaja ovog područja kao jednog od ključnih zimovališta ptica u Europi., jedna odu Europi i ključno zimovalište i odmorište ptica močvarica, ponovno je bio uključen u akciju tradicionalnog zimskog prebrojavanja ptica močvarica. Ova akcija dio je međunarodnog programa(IWC), kojom se već dugi niz godina prati brojnost i rasprostranjenost ptica močvarica u Europi i svijetu, a podaci se koriste za zaštitu i upravljanje staništima ptica. Javna ustanova PP Kopački rit objavljuje službene rezultate zimskog prebrojavanja ptica za, koji se obilježava 2. veljače, na dan kada je 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana Ramsarska konvencija o močvarama od međunarodne važnosti. Cilj Konvencije je očuvanje i razborito korištenje vlažnih staništa, osobito onih koja su ključna za ptice vodarice.Park prirode Kopački rit proglašen je1993. godine, čime je međunarodno potvrđena njegova iznimna vrijednost kao jednog od najznačajnijih poplavnih i močvarnih sustava u Europi. Kao Ramsarsko područje, Kopački rit ima ključnu ulogu u očuvanju biološke raznolikosti, regulaciji vodnog režima te osiguravanju staništa za velik broj ptica vodarica tijekom gniježđenja, migracije i zimovanja.Na području Parka prirode Kopački rit tijekom, na ukupno, determinirano jeiz 85 vrsta. Od toga je zabilježeno 33 vrste ptica močvarica s ukupno 28 629 jedinki, što potvrđuje ključnu ulogu Kopačkog rita kao zimovališta ptica vodarica.Najbrojnije zabilježene vrste ptica močvarica na području Parka prirode Kopački rit bile su:Prebrojavanje je provedeno i na području ekološke mreže Dunav sjeverno od Kopačkog rita, gdje je tijekom 3 terenska izlaska, na 24 lokaliteta, determinirano 6 486 jedinki ptica iz 58 vrsta. U tom je području zabilježeno 17 vrsta ptica močvarica s ukupno 3 758 jedinki, a najbrojnije vrste bile su lisasta guska, divlja patka, liska, siva guska, crvenokljuni labud, kržulja, patka kreketaljka, siva čaplja i velika bijela čaplja.Sveukupno u 2026. godini, na području obuhvaćenom zimskim prebrojavanjem determinirano je 37 403 jedinki ptica iz 88 vrsta, na 65 lokaliteta, kroz 15 terenskih izlazaka. Od toga je zabilježeno 32 387 jedinki iz 33 vrste ptica močvarica.Zimsko prebrojavanje u Kopačkom ritu ne samo da obogaćuje dugoročne znanstvene baze podataka, već se provodi i u kontekstu međunarodnog projekta LIFE Danube Free Sky (LIFE19 NAT/SK/001023) – čiji je krajnji cilj smanjenje smrtnosti ptica uzrokovane sudarima s nadzemnim elektroenergetskim vodovima i elektrokucijom.Projekt LIFE Danube Free Sky započeo je 1. rujna 2020. i traje do kraja ove godine, uz financijsku potporu Programa LIFE Europske unije. Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 6,6 milijuna eura, od čega su gotovo 5 milijuna eura EU sufinanciranja.Glavni cilj projekta jest sprječavanje i smanjenje direktne i indirektne smrtnosti ptica uzrokovane interakcijom s nadzemnim dalekovodima – bilo sudarima s vodičima ili elektrokucijom – duž dunavskog koridora, jednom od najvažnijih migracijskih ruta ptica u Europi. Projekt se provodi kroz 15 partnerskih organizacija iz 7 zemalja te uključuje zajednicu nevladinih organizacija za zaštitu prirode, javnih ustanova, elektroenergetskih kompanija i drugih stručnih partnera.- Javna ustanova Park prirode Kopački rit – provodi terenska istraživanja, praćenje i analize stradavanja ptica u interakciji s elektroenergetskom infrastrukturom te predlaže mjere zaštite i unapređenja stanišnih uvjeta za ptice.- HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS) – odgovoran je za tehničku primjenu mjera zaštite ptica, uključujući ugradnju divertera za ptice i izolaciju kritičnih mjesta na distribucijskoj mreži.- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) – provodi slične mjere prilagodbe nadzemnih dalekovoda kako bi se smanjila opasnost za ptice tijekom njihovih migracija i zimovanja.Zimsko prebrojavanje ptica močvarica u Parku prirode Kopački rit još jednom potvrđuje važnost ovog područja kao ključnog staništa ptica te služi kao dragocjeni doprinos međunarodnim naporima zaštite ptica kroz projekt LIFE Danube Free Sky. Projekt kroz suradnju znanstvenih, infrastrukturnih i prirodoslovnih partnera predstavlja inovativan i učinkovit pristup rješavanju jedne od najvećih prijetnji pticama u modernom krajoliku – interakciji s elektroenergetskom infrastrukturom.LIFE Danube Free Sky projekt financiran je sredstvima programa LIFE Europske unije i Ministarstva okoliša Republike Slovačke.