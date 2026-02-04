Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage

Područnom jedinicom Sektora za mobilne jedinice Slavonski Brod

Bosne i Hercegovine

143 muška remena, 235 novčanika, 40 torbica, 448 staklenih bočica za parfeme

40 litara acetona

nije podnio

3.000 eura

30 eura

oduzeta

Foto: Carinska uprava

Ovlašteni carinski službenici, u suradnji s, zaustavili su i pregledali teretno vozilo s poluprikolicom bosanskohercegovačkih registracija kojim je upravljao državljaninTijekom kontrole u desnom spremniku poluprikolice, namijenjenom prijevozu paleta, pronađena je veća količina robe komercijalne namjene:s pripadajućim čepovima te. Vozač za navedenu robuizvoznu carinsku deklaraciju prilikom izlaska iz carinskog područja Europske unije.Zbog kršenja članka 63. stavak 1. točka 3. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva EU, vozaču je izdan prekršajni nalog s novčanom kaznom odi dodatnihza troškove postupka. Vozač je odmah platio dvije trećine iznosa, odnosno 2.000 eura, čime je kazna, prema zakonu, smatrana u cijelosti plaćenom.Sukladno zakonskim odredbama, zaplijenjena roba je