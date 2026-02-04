Vozač iz BiH pokušao prošvercati stotine artikala – carina reagirala!
04.02.2026. 12:11
Ovlašteni carinski službenici Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage, u suradnji s Područnom jedinicom Sektora za mobilne jedinice Slavonski Brod, zaustavili su i pregledali teretno vozilo s poluprikolicom bosanskohercegovačkih registracija kojim je upravljao državljanin Bosne i Hercegovine.
Tijekom kontrole u desnom spremniku poluprikolice, namijenjenom prijevozu paleta, pronađena je veća količina robe komercijalne namjene: 143 muška remena, 235 novčanika, 40 torbica, 448 staklenih bočica za parfeme s pripadajućim čepovima te 40 litara acetona. Vozač za navedenu robu nije podnio izvoznu carinsku deklaraciju prilikom izlaska iz carinskog područja Europske unije.
Zbog kršenja članka 63. stavak 1. točka 3. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva EU, vozaču je izdan prekršajni nalog s novčanom kaznom od 3.000 eura i dodatnih 30 eura za troškove postupka. Vozač je odmah platio dvije trećine iznosa, odnosno 2.000 eura, čime je kazna, prema zakonu, smatrana u cijelosti plaćenom.
Sukladno zakonskim odredbama, zaplijenjena roba je oduzeta.
Foto: Carinska uprava
