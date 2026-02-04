Grijanje na pelete postaje luksuz: zima stisnula, zaliha nema
04.02.2026. 11:18
Unatoč tvrdnjama proizvođača da peleta na domaćem tržištu ima dovoljno, građani diljem Hrvatske već tjednima bezuspješno pokušavaju doći do ovog energenta. S dolaskom vala niskih temperatura potražnja je naglo porasla, a zalihe su se u mnogim dijelovima zemlje "istopile" gotovo preko noći.
Iz udruga za zaštitu potrošača upozoravaju kako im se građani svakodnevno javljaju s istim problemom – imaju peći, ali nemaju čime grijati domove. Posebno su pogođeni oni koji su se, potaknuti državnim subvencijama, odlučili za grijanje na pelete kako bi smanjili troškove energije. Prema riječima Ane Knežević iz Udruge potrošača, pozivi stižu iz svih krajeva zemlje, uključujući i Baranju, gdje su pojedini građani prisiljeni snalaziti se na alternativne načine jer peleta nema u prodaji.
"Javljaju se ljudi već jedno mjesec dana učestalo, iz svih krajeva Hrvatske, da nema peleta, a imaju peći. Ljudi iz Baranje su se javili, kupili su peći na subvenciju, a sad se griju na peći jer nema peleta", rekla je Knežević za dnevnik Nove TV.
Nestašica nije ograničena samo na Hrvatsku. Peleti su tražena roba i u susjednim zemljama, što dodatno pritišće tržište i gura cijene prema gore. Ono malo robe što se pojavi na policama prodaje se u vrlo kratkom roku.
S druge strane, domaći proizvođači tvrde kako proizvodnja nije problem te da količine koje proizvedu višestruko premašuju potrebe tržišta. Ističu da je ključno pitanje dinamika kupnje i stvaranja zaliha, jer se veće količine često nabavljaju u kratkom vremenu, osobito u razdobljima naglog zahlađenja.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Iz udruga za zaštitu potrošača upozoravaju kako im se građani svakodnevno javljaju s istim problemom – imaju peći, ali nemaju čime grijati domove. Posebno su pogođeni oni koji su se, potaknuti državnim subvencijama, odlučili za grijanje na pelete kako bi smanjili troškove energije. Prema riječima Ane Knežević iz Udruge potrošača, pozivi stižu iz svih krajeva zemlje, uključujući i Baranju, gdje su pojedini građani prisiljeni snalaziti se na alternativne načine jer peleta nema u prodaji.
"Javljaju se ljudi već jedno mjesec dana učestalo, iz svih krajeva Hrvatske, da nema peleta, a imaju peći. Ljudi iz Baranje su se javili, kupili su peći na subvenciju, a sad se griju na peći jer nema peleta", rekla je Knežević za dnevnik Nove TV.
Nestašica nije ograničena samo na Hrvatsku. Peleti su tražena roba i u susjednim zemljama, što dodatno pritišće tržište i gura cijene prema gore. Ono malo robe što se pojavi na policama prodaje se u vrlo kratkom roku.
S druge strane, domaći proizvođači tvrde kako proizvodnja nije problem te da količine koje proizvedu višestruko premašuju potrebe tržišta. Ističu da je ključno pitanje dinamika kupnje i stvaranja zaliha, jer se veće količine često nabavljaju u kratkom vremenu, osobito u razdobljima naglog zahlađenja.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)