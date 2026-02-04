Hrvatskoj

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

je tijekom sezone gripe 2025./2026., zaključno s 2. veljače 2026. godine, zaprimljeno ukupnooboljelih od gripe. Prema najnovijim podacima, u posljednjem, petom tjednu zabilježeno je, čime se nastavlja trend pada broja oboljelih.Prijave su zaprimljene iz svih hrvatskih županija, a u petom tjednu najveća stopa prijava na 100 000 stanovnika zabilježena je u. Kao i prethodnih sezona,incidencije bilježi se među, dok jemeđu osobama starijima od 65 godina.Usporedba s prethodnim sezonama pokazuje da je ovogodišnji porast broja oboljelih započeo ranije nego inače. U razdoblju od listopada do početka veljače zaprimljeno je gotovo dvostruko više prijava nego u istom razdoblju prošle sezone —u odnosu na. Istodobno je zbog gripe na bolničko liječenje zaprimljeno ukupno, od kojih jeliječenje u jedinicama intenzivne skrbi. Prošle sezone u istom razdoblju hospitalizirano je, a njihje u jedinicama intenzivne skrbi.Sezona gripe redovito je povezana i s takozvanim „“, odnosno povećanim brojem umrlih u odnosu na razdoblja izvan sezone gripe. To se ponajprije odnosi na rizične skupine, poput osoba starijih od 65 godina te kroničnih bolesnika, kod kojih je gripa češće praćena. Teško je precizno utvrditi koliko je smrtnih ishoda izravna posljedica gripe, a koliko je posljedica pogoršanja osnovnih bolesti ili komplikacija poput upale pluća ili sepse. Tijekom ove sezone dosad je prijavljenopovezanih s gripom i njezinim komplikacijama.Prema podacima, u posljednjem tjednu sedam posto testiranih uzoraka bilo je pozitivno na. U svim pozitivnim uzorcima potvrđena je gripa, pri čemu u subtipizaciji dominira podtip H3N2.