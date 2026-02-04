Osječko-baranjska županija bilježi najveću stopu oboljelih od gripe u Hrvatskoj
04.02.2026. 10:56
U Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2025./2026., zaključno s 2. veljače 2026. godine, zaprimljeno ukupno 39 826 prijava oboljelih od gripe. Prema najnovijim podacima, u posljednjem, petom tjednu zabilježeno je 726 novih prijava, čime se nastavlja trend pada broja oboljelih.
Prijave su zaprimljene iz svih hrvatskih županija, a u petom tjednu najveća stopa prijava na 100 000 stanovnika zabilježena je u Osječko-baranjskoj županiji. Kao i prethodnih sezona, najveća stopa incidencije bilježi se među djecom predškolske i školske dobi, dok je najniža među osobama starijima od 65 godina.
Usporedba s prethodnim sezonama pokazuje da je ovogodišnji porast broja oboljelih započeo ranije nego inače. U razdoblju od listopada do početka veljače zaprimljeno je gotovo dvostruko više prijava nego u istom razdoblju prošle sezone — 39 826 u odnosu na 18 991 prijavu. Istodobno je zbog gripe na bolničko liječenje zaprimljeno ukupno 1 963 oboljelih, od kojih je 129 zahtijevalo liječenje u jedinicama intenzivne skrbi. Prošle sezone u istom razdoblju hospitalizirano je 945 osoba, a njih 53 liječeno je u jedinicama intenzivne skrbi.
Sezona gripe redovito je povezana i s takozvanim „viškom smrti“, odnosno povećanim brojem umrlih u odnosu na razdoblja izvan sezone gripe. To se ponajprije odnosi na rizične skupine, poput osoba starijih od 65 godina te kroničnih bolesnika, kod kojih je gripa češće praćena teškim komplikacijama. Teško je precizno utvrditi koliko je smrtnih ishoda izravna posljedica gripe, a koliko je posljedica pogoršanja osnovnih bolesti ili komplikacija poput upale pluća ili sepse. Tijekom ove sezone dosad je prijavljeno 68 smrtnih ishoda povezanih s gripom i njezinim komplikacijama.
Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u posljednjem tjednu sedam posto testiranih uzoraka bilo je pozitivno na virus gripe. U svim pozitivnim uzorcima potvrđena je gripa tipa A, pri čemu u subtipizaciji dominira podtip H3N2.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Komentari (0)