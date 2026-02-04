dvoransko Prvenstvo Hrvatske

AK Slavonija-Žito

jednu zlatnu i brončanu

Eva Martinović

Lovre Baranić

Janko Jozić

Foto: AK Slavonija-Žito

U Zagrebu je održanou konkurenciji mlađih juniorki i juniora.na ovom natjecanju je osvojila dvije medalje, poZa najsjajnije odličje pobrinula se(2009. godište) i to u utrci na 60 metara s preponama. Bila je najbrža u finalu s vremenom 8,80 dok je u kvalifikacijama ostvarila još bolji rezultat 8,73 sekunde.(rođen 2010.) zauzeo je treće mjesto u skoku s motkom, preskočivši visinu 3,10 metara.Od ostalih plasmana, među prvih pet je biou skoku u dalj uz rezultat 6,29.