Eva Martinović zlatna, Lovre Baranić brončani na dvoranskom PH
04.02.2026. 8:26
U Zagrebu je održano dvoransko Prvenstvo Hrvatske u konkurenciji mlađih juniorki i juniora.
AK Slavonija-Žito na ovom natjecanju je osvojila dvije medalje, po jednu zlatnu i brončanu.
Za najsjajnije odličje pobrinula se Eva Martinović (2009. godište) i to u utrci na 60 metara s preponama. Bila je najbrža u finalu s vremenom 8,80 dok je u kvalifikacijama ostvarila još bolji rezultat 8,73 sekunde.
Lovre Baranić (rođen 2010.) zauzeo je treće mjesto u skoku s motkom, preskočivši visinu 3,10 metara.
Od ostalih plasmana, među prvih pet je bio Janko Jozić u skoku u dalj uz rezultat 6,29.
Foto: AK Slavonija-Žito
