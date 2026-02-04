Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
U Zagrebu je održano dvoransko Prvenstvo Hrvatske u konkurenciji mlađih juniorki i juniora.

AK Slavonija-Žito na ovom natjecanju je osvojila dvije medalje, po jednu zlatnu i brončanu.

Za najsjajnije odličje pobrinula se Eva Martinović (2009. godište) i to u utrci na 60 metara s preponama. Bila je najbrža u finalu s vremenom 8,80 dok je u kvalifikacijama ostvarila još bolji rezultat 8,73 sekunde.

Lovre Baranić (rođen 2010.) zauzeo je treće mjesto u skoku s motkom, preskočivši visinu 3,10 metara.

Od ostalih plasmana, među prvih pet je bio Janko Jozić u skoku u dalj uz rezultat 6,29.


Foto: AK Slavonija-Žito


Objavio: Redakcija 031




