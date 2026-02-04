Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, te u većini krajeva vjetrovito. Jutarnja temperatura 3°C, a dnevna do 11°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 8:30 do 12:00 sati - Prijedorska 1-13 nep, Vatrogasna ulica 59-69, Dalmatinska 30-32 par, Psunjska 55/a-149 nep, Sljemenska ulica 66-82 par

Bez plina

Bez vode


Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [03.-07.02.2026.] [program]

Kino:
- Kino Urania [29.01.-04.02.2026.] [program]
- CineStar Osijek [29.01.-04.02.2026.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- Dječji kreativni centar DOKKICA obilježava 15 godina rada
- Muzej Slavonije Osijek: Museorium - ciklusom likovnih i baštinskih radionica
- Rektorat: Finissage godine Strossmayerovih jubileja



Objavio: Redakcija 031




