Servisne informacije [4. veljače 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
04.02.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, te u većini krajeva vjetrovito. Jutarnja temperatura 3°C, a dnevna do 11°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 12:00 sati - Prijedorska 1-13 nep, Vatrogasna ulica 59-69, Dalmatinska 30-32 par, Psunjska 55/a-149 nep, Sljemenska ulica 66-82 par
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [03.-07.02.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [29.01.-04.02.2026.] [program]
- CineStar Osijek [29.01.-04.02.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- Dječji kreativni centar DOKKICA obilježava 15 godina rada
- Muzej Slavonije Osijek: Museorium - ciklusom likovnih i baštinskih radionica
- Rektorat: Finissage godine Strossmayerovih jubileja
Komentari (0)