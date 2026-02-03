Visoki kazneni sud

(VKS)je prvostupanjsku presudukojom je policajacbio osuđen nazbogstudenticete je predmet vratio na, izvijestio je u utorak osječki sud.Iz rješenja VKS-a, kojim je okrivljeniku, proizlazi da je ukinuta ranija presuda i naloženoPrema optužnici, Smažil je 20. rujna 2023. u svom stanu u Osijeku iz službenog pištolja21-godišnju Mihaelu Berak. Iako je u obrani tvrdio da je do pucnja došlo, sud je u prvostupanjskom postupku njegovu obranu ocijenioSuđenje, započeto u srpnju 2024., bilo je zatvoreno za javnost na zahtjev tužiteljstva.