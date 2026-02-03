Visoki kazneni sud ukinuo presudu za ubojstvo studentice, slijedi novo suđenje
03.02.2026. 16:11
Visoki kazneni sud (VKS) ukinuo je prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Osijeku kojom je policajac Marko Smažil bio osuđen na 18 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihaele Berak te je predmet vratio na ponovno suđenje, izvijestio je u utorak osječki sud.
Iz rješenja VKS-a, kojim je okrivljeniku produljen istražni zatvor, proizlazi da je ukinuta ranija presuda i naloženo novo suđenje.
Prema optužnici, Smažil je 20. rujna 2023. u svom stanu u Osijeku iz službenog pištolja usmrtio 21-godišnju Mihaelu Berak. Iako je u obrani tvrdio da je do pucnja došlo nenamjerno, sud je u prvostupanjskom postupku njegovu obranu ocijenio nelogičnom i neuvjerljivom.
Suđenje, započeto u srpnju 2024., bilo je zatvoreno za javnost na zahtjev tužiteljstva.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
