Vijesti::Communis
Visoki kazneni sud (VKS) ukinuo je prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Osijeku kojom je policajac Marko Smažil bio osuđen na 18 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihaele Berak te je predmet vratio na ponovno suđenje, izvijestio je u utorak osječki sud.

Iz rješenja VKS-a, kojim je okrivljeniku produljen istražni zatvor, proizlazi da je ukinuta ranija presuda i naloženo novo suđenje.

Prema optužnici, Smažil je 20. rujna 2023. u svom stanu u Osijeku iz službenog pištolja usmrtio 21-godišnju Mihaelu Berak. Iako je u obrani tvrdio da je do pucnja došlo nenamjerno, sud je u prvostupanjskom postupku njegovu obranu ocijenio nelogičnom i neuvjerljivom.

Suđenje, započeto u srpnju 2024., bilo je zatvoreno za javnost na zahtjev tužiteljstva.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


