Slavonske županije

Svjetski dan vlažnih staništa

Tekst i foto: Željka Vrebac

obilježile su(2. veljače) u Edukacijsko-posjetiteljskom centru Podravlje, u Regionalnom parku Mura–Drava.Ovogodišnja tema "“, naglasila jelokalnih zajednica i tradicionalnog znanja s očuvanjem močvara, je važnost lokalnih zajednica u očuvanju močvara, dok su predstavljeni i rezultati– najvećeg svjetskog monitoringa vodenih ptica, koji 2026. slavi 60 godina postojanja.Unatoč izrazitozabilježena jeptica, posebno na nezaleđenim dijelovima ribnjaka i u Kopačkom ritu- Osječko-baranjska županija: 65.035 ptica (bez Kopačkog rita 27.632 + Kopački rit 37.000)- Brodsko-posavska županija: 38.071 ptica- Vukovarsko-srijemska županija: 15.791 ptica- Požeško-slavonska županija: 4.127 ptica- Virovitičko-podravska županija: nemaju još kompletne rezultate