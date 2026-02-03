Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Život031
Slavonske županije obilježile su Svjetski dan vlažnih staništa (2. veljače) u Edukacijsko-posjetiteljskom centru Podravlje, u Regionalnom parku Mura–Drava.

Ovogodišnja tema "Vlažna staništa i tradicijsko znanje: slavljenje kulturne baštine“, naglasila je duboku povezanost lokalnih zajednica i tradicionalnog znanja s očuvanjem močvara, je važnost lokalnih zajednica u očuvanju močvara, dok su predstavljeni i rezultati International Waterbird Censusa (IWC) – najvećeg svjetskog monitoringa vodenih ptica, koji 2026. slavi 60 godina postojanja.

Unatoč izrazito hladnoj zimi i zaleđenim vodama, zabilježena je velika brojnost ptica, posebno na nezaleđenim dijelovima ribnjaka i u Kopačkom ritu

Rezultati zimskog prebrojavanja ptica po županijama:
- Osječko-baranjska županija: 65.035 ptica (bez Kopačkog rita 27.632 + Kopački rit 37.000)
- Brodsko-posavska županija: 38.071 ptica
- Vukovarsko-srijemska županija: 15.791 ptica
- Požeško-slavonska županija: 4.127 ptica
- Virovitičko-podravska županija: nemaju još kompletne rezultate



Tekst i foto: Željka Vrebac


