Hrvatska gimnastika

65 dana

DOBRO World Cupa (9.-12. travnja)

najboljih natjecanja Svjetskog kupa

Svjetske gimnastičke federacije

Europsko prvenstvo u Zagrebu

Na početku smo 2026. godine koja je, u sportskom, natjecateljskom, ali i organizacijskom, veliki iskorak za Hrvatski gimnastički savez. U sportskom dijelu započeli smo kontrolne treninge reprezentacije za predstojeća natjecanja Svjetskih kupova, a do sada smo odradili tri izborna natjecanja

Vladimir Mađarević

11 natjecanja

Rotterdamu

Zagrebu

Tarantu

Cottbusu,

Baku, Antalya, Cairo

Osijek i Doha

Osijek je s ovih pet preostalih turnira dio elitnog društva i po prvi put i kvalifikacijski za Svjetsko prvenstvo. Od nedavno svi sportaši moraju proći „filter“ da bi došli na SP, a jedan od „filtera“ su i nastupi na Svjetskim kupovima gdje se skupljaju bodovi. Četiri najbolja nastupa na 6 turnira računaju se za ukupni poredak u SK i kvalifikaciju za SP u Rotterdamu u 10. mjesecu

prve preliminarne prijave

Zaprimili smo rekordan broj preliminarnih prijava – čak 58 zemalja. To značajno nadmašuje sve dosadašnje godine i potvrđuje da se Osijek, osim zbog kvalifikacijskog značaja, profilirao i kao jedna od najpoželjnijih stanica Svjetskog kupa

promotivnih i zabavnih događanja

Europsko prvenstvo u Zagrebu povijesni je događaj za Republiku Hrvatsku i najviši rang natjecanja koji smo dosad organizirali. Ove godine EP je istovremeno seniorsko i juniorsko, u muškoj i ženskoj konkurenciji. Dio smo zajedničke europske platforme bazičnih sportova - atletike, plivanja i gimnastike - u kojoj su domaćini još Birmingham i Pariz, s ciljem veće vidljivosti, gledanosti i marketinške vrijednosti

punom jeku

Osijek vrlo brzo čeka tradicionalni event „Najduža špaga na svijetu“, koji sad već tradicionalno organiziramo u 7 hrvatskih gradova – Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeka, Zagreb, Čakovec i Osijek i to na turistički najatraktivnijim lokacijama poput dubrovačkog Straduna. Sudionici se povezuju u gimnastičku špagu, mjerimo njezinu duljinu i svake godine pokušavamo srušiti prethodni rekord. Snimke iz zraka postaju snažna promotivna slika gimnastike, ali i prekrasna turistička razglednica Hrvatske

Arenu Gradski vrt

Pozivamo sve ljubitelje sporta i gimnastike, građane cijele Hrvatske i šire da nam se pridruže 11. i 12. u Osijeku. Očekujemo jedan poseban spektakl sa svjetskim zvijezdama, olimpijskim pobjednicima i svjetskim prvacima koji će po prvi put biti dio velikih svjetskih kvalifikacija, ali i dio najave Europskog prvenstva u Zagrebu

Vladimir Mađarević

zakoračila je u najveću organizacijsku godinu u svoju povijesti. Za točnoOsijek će po 17. put otvoriti vrata, jednog odu kalendaru. Vrhunac godine slijedi u kolovozu –, koje će okupiti najbolje seniore i juniorke u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici Starog kontinenta.“, u uvodu će, izbornik hrvatske reprezentacije i direktor DOBRO World Cupa Osijek.Hrvatske gimnastičarke i gimnastičare ove godine očekujeSvjetskog kupa, zatim Svjetsko prvenstvo una jesen, a prije njega Europsko prvenstvo ute odmah potom i Mediteranske igre u. Prvi turnir Svjetskog kupa starta za 16 dana uslijede, a onda.“Stigle su iza osječki turnir..“Osijek će i ove godine biti domaćin niza, a ujedno će poslužiti i kao svojevrsna najava Europskog prvenstva, koje će se po prvi put održati u Hrvatskoj..“Organizacijske pripreme u Osijeku već su u.“Publika je već odavno razmazila Osijek puneći svake godinedo vrha, a organizatori se i ove godine nadaju jednakom odazivu, posebice u finalne dane natjecanja – 11. i 12. travnja.“, poručio je