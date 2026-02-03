Hrvatska teniska reprezentacija

Areni Varaždin

Marina Čilića

Ivan Dodig

Čilića

Borne Ćorića

Mate Pavić – Nikola Mektić

Dino Prižmić

Luka Mikrut

Matej Dodig

Znamo da su Marin i Borna niz godina bili nositelji naše reprezentacije, uvijek su bili tu i naši najveći uspjesi su došli s njima. Sigurno nam je ovo malo otežavajuće, ali igramo pred domaćom publikom. Mislim da smo favoriti, da će se momci nametnuti i iskoristiti svoju priliku

najvećih rekorderâ

Njemačke i Perua

Holgera Runea

Elmer Møller

u susretu protiv Danske u Davis Cupu, koji će se u petak i subotu igrati u, nastupit će bez. Izbornikpotvrdio je kako prvi reket reprezentacije zbog ozljede zadobivene nakon Australian Opena neće biti spreman za ovaj dvoboj.Zbog izostanka, kao i, hrvatski sastav bit će znatno pomlađen. Uz iskusni par, u pojedinačnim mečevima nastupit će(121. na ATP ljestvici),(164.) i Osječanin(235.).“, izjavio je Dodig.Marin Čilić jedan je odhrvatskog Davis Cupa s 43 pobjede, a bio je i član reprezentacije koja je osvojila naslov 2018. godine.Pobjednik susreta Hrvatske i Danske izborit će plasman u drugo kolo kvalifikacija, gdje ga čeka bolji iz dvoboja. Danska će nastupiti bez ozlijeđenog, a prvi reket bit će, 119. igrač svijeta.