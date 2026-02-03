Osječanin Matej Dodig dobiva priliku u Davis Cupu protiv Danske
03.02.2026. 10:14
Hrvatska teniska reprezentacija u susretu protiv Danske u Davis Cupu, koji će se u petak i subotu igrati u Areni Varaždin, nastupit će bez Marina Čilića. Izbornik Ivan Dodig potvrdio je kako prvi reket reprezentacije zbog ozljede zadobivene nakon Australian Opena neće biti spreman za ovaj dvoboj.
Zbog izostanka Čilića, kao i Borne Ćorića, hrvatski sastav bit će znatno pomlađen. Uz iskusni par Mate Pavić – Nikola Mektić, u pojedinačnim mečevima nastupit će Dino Prižmić (121. na ATP ljestvici), Luka Mikrut (164.) i Osječanin Matej Dodig (235.).
„Znamo da su Marin i Borna niz godina bili nositelji naše reprezentacije, uvijek su bili tu i naši najveći uspjesi su došli s njima. Sigurno nam je ovo malo otežavajuće, ali igramo pred domaćom publikom. Mislim da smo favoriti, da će se momci nametnuti i iskoristiti svoju priliku“, izjavio je Dodig.
Marin Čilić jedan je od najvećih rekorderâ hrvatskog Davis Cupa s 43 pobjede, a bio je i član reprezentacije koja je osvojila naslov 2018. godine.
Pobjednik susreta Hrvatske i Danske izborit će plasman u drugo kolo kvalifikacija, gdje ga čeka bolji iz dvoboja Njemačke i Perua. Danska će nastupiti bez ozlijeđenog Holgera Runea, a prvi reket bit će Elmer Møller, 119. igrač svijeta.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Zbog izostanka Čilića, kao i Borne Ćorića, hrvatski sastav bit će znatno pomlađen. Uz iskusni par Mate Pavić – Nikola Mektić, u pojedinačnim mečevima nastupit će Dino Prižmić (121. na ATP ljestvici), Luka Mikrut (164.) i Osječanin Matej Dodig (235.).
„Znamo da su Marin i Borna niz godina bili nositelji naše reprezentacije, uvijek su bili tu i naši najveći uspjesi su došli s njima. Sigurno nam je ovo malo otežavajuće, ali igramo pred domaćom publikom. Mislim da smo favoriti, da će se momci nametnuti i iskoristiti svoju priliku“, izjavio je Dodig.
Marin Čilić jedan je od najvećih rekorderâ hrvatskog Davis Cupa s 43 pobjede, a bio je i član reprezentacije koja je osvojila naslov 2018. godine.
Pobjednik susreta Hrvatske i Danske izborit će plasman u drugo kolo kvalifikacija, gdje ga čeka bolji iz dvoboja Njemačke i Perua. Danska će nastupiti bez ozlijeđenog Holgera Runea, a prvi reket bit će Elmer Møller, 119. igrač svijeta.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)