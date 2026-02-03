Od Drave do Sorrenta: Panonski mornar piše hrvatsku jedriličarsku povijest
03.02.2026. 9:32
Robert Šarić, Osječanin poznatiji kao "Panonski mornar", ostvario je povijesni uspjeh za svoju školu jedrenja Veruda. Službeno je potvrđena njihova prijava na ORC World Championship 2026. u Sorrentu, gdje će biti jedina hrvatska posada.
Šarić, koji je ljubav prema jedrenju stekao na Dravi još davne 1979. preko oca Ljubomira, a inženjersku karijeru gradio godinama prije nego što je ured zamijenio pučinom, dokaz je da slavonska upornost ne poznaje granice – pa ni one morske.
Ovaj pothvat dolazi kao kruna izuzetno uspješne sezone u kojoj je Šarićev tim, kao jedina posada iz Istre, uspješno završio prestižnu i zahtjevnu regatu Rolex Middle Sea Race, te osvojio trofej "Never Give Up" na regati La Cinquecento, dokazujući da se beskompromisnom pripremom i inženjerskim pristupom može parirati najvećim budžetima.
Inženjer na čelu ekspedicije
Robert Šarić, inženjer koji je više od 20 godina karijere proveo u visokotehnološkom sektoru (Siemens/Atos), svoju je strast prema sustavima i moru pretvorio u školu jedrenja koja se ne bavi turizmom, već osnaživanjem ljudi da kroz svladavanje najtežih uvjeta spoznaju život bez granica.
"Naša vizija je učiniti najdalje horizonte dostižnima svakome tko se usudi učiti. Činjenica da smo jedini iz Hrvatske na Svjetskom prvenstvu nije samo sportski uspjeh, već poruka da se s 'običnim' brodom i vrhunskim znanjem može sjediti za stolom s elitom," izjavio je Šarić.
Priprema za "Endgame"
Sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu dio je šireg, višegodišnjeg projekta čiji je krajnji cilj višegodišnja ekspedicijska plovidba oko svijeta najzahtjevnijom rutom (južnom, oko rta Horn, iz smjera istok-zapad) - istim tim 'običnim' brodom. Regate poput Rolexa i ORC Worlds služe kao poligon za testiranje sustava, izdržljivosti i pripremu za taj ultimativni navigacijski izazov.
Poziv partnerima i jedriličarima
Tim Veruda Sailing School trenutačno je u fazi zatvaranja logističke konstrukcije te otvara vrata strateškim partnerima koji žele biti dio ove nacionalne priče. Također, otvorena su mjesta za pridruživanje posadi – kako za natjecateljski dio u Sorrentu, tako i za transferne offshore rute.
Više informacija o projektu i prijavama dostupno je na službenoj stranici.
Foto: Veruda Sailing School
