Robert Šarić

Panonski mornar

školu jedrenja Veruda

ORC World Championship 2026.

jedina

Dravi

Ljubomira

izuzetno uspješne sezone

Rolex Middle Sea Race

Never Give Up"

La Cinquecento

Inženjer na čelu ekspedicije

Naša vizija je učiniti najdalje horizonte dostižnima svakome tko se usudi učiti. Činjenica da smo jedini iz Hrvatske na Svjetskom prvenstvu nije samo sportski uspjeh, već poruka da se s 'običnim' brodom i vrhunskim znanjem može sjediti za stolom s elitom

Priprema za "Endgame"

ekspedicijska plovidba

običnim'

Rolexa i ORC Worlds

Poziv partnerima i jedriličarima

Veruda Sailing School

Foto: Veruda Sailing School

, Osječanin poznatiji kao "", ostvario je povijesni uspjeh za svoju. Službeno je potvrđena njihova prijava nau Sorrentu, gdje će bitihrvatska posada.Šarić, koji je ljubav prema jedrenju stekao najoš davne 1979. preko oca, a inženjersku karijeru gradio godinama prije nego što je ured zamijenio pučinom, dokaz je da slavonska upornost ne poznaje granice – pa ni one morske.Ovaj pothvat dolazi kao krunau kojoj je Šarićev tim, kao jedina posada iz Istre, uspješno završio prestižnu i zahtjevnu regatu, te osvojio trofej "na regati, dokazujući da se beskompromisnom pripremom i inženjerskim pristupom može parirati najvećim budžetima.Robert Šarić, inženjer koji je više od 20 godina karijere proveo u visokotehnološkom sektoru (Siemens/Atos), svoju je strast prema sustavima i moru pretvorio u školu jedrenja koja se ne bavi turizmom, već osnaživanjem ljudi da kroz svladavanje najtežih uvjeta spoznaju život bez granica.," izjavio je Šarić.Sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu dio je šireg, višegodišnjeg projekta čiji je krajnji cilj višegodišnjaoko svijeta najzahtjevnijom rutom (južnom, oko rta Horn, iz smjera istok-zapad) - istim tim 'brodom. Regate poputsluže kao poligon za testiranje sustava, izdržljivosti i pripremu za taj ultimativni navigacijski izazov.Timtrenutačno je u fazi zatvaranja logističke konstrukcije te otvara vrata strateškim partnerima koji žele biti dio ove nacionalne priče. Također, otvorena su mjesta za pridruživanje posadi – kako za natjecateljski dio u Sorrentu, tako i za transferne offshore rute.Više informacija o projektu i prijavama dostupno je na službenoj stranici.