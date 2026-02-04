Veljača u Portanovi: popusti, karnevalska zabava i ideje za Valentinovo
04.02.2026. 9:30
Veljača u Portanovi započinje uz omiljeni shopping dan – Portastičnu srijedu. Danas, 4. veljače, idealna je prilika za pametnu kupovinu, osobito za sve koji već razmišljaju o darovima za Valentinovo. Sezonska sniženja još uvijek traju, a u pojedinim trgovinama dodatni popusti donose dvostruku mogućnost uštede i odličan razlog za shopping bez stresa.
A kako se Valentinovo polako približava, Portanova podsjeća i na rješenje koje uvijek uspijeva – poklon karticu. Elegantna, praktična i fleksibilna, Portanova poklon kartica omogućuje potpunu slobodu izbora i savršena je opcija za sve koji žele darovati pažnju bez nagađanja.
Veselo raspoloženje nastavlja se i ovog vikenda jer Portanova ulazi u karnevalski ritam. U subotu, 7. veljače od 16 sati, najmlađe očekuju „Maškare u Portanovi“ – šareno i razigrano druženje ispunjeno maskiranim likovima, facepaintingom, mini discom i plesom. Dodatnu radost donose i vrijedne nagrade koje su pripremili Baby Center, Xiaomi Store i Pepco. Sudjelovanje je potpuno besplatno, bez prijava – dovoljno je doći u maski i prepustiti se zabavi.
Što se tiče radnog vremena, tijekom veljače trgovine u Portanovi neće raditi nedjeljom, no zabavni sadržaji na 2. katu dostupni su prema prilagođenom radnom vremenu. Također, Interspar je uskladio svoje radno vrijeme s ostatkom centra te će radnim danima vrata otvarati od 10 sati.
Veljača u Portanovi donosi savršen spoj pametnog shoppinga, dječje radosti i opuštenog druženja – vidimo se u centru dobrih ideja i još boljeg raspoloženja!
A kako se Valentinovo polako približava, Portanova podsjeća i na rješenje koje uvijek uspijeva – poklon karticu. Elegantna, praktična i fleksibilna, Portanova poklon kartica omogućuje potpunu slobodu izbora i savršena je opcija za sve koji žele darovati pažnju bez nagađanja.
Veselo raspoloženje nastavlja se i ovog vikenda jer Portanova ulazi u karnevalski ritam. U subotu, 7. veljače od 16 sati, najmlađe očekuju „Maškare u Portanovi“ – šareno i razigrano druženje ispunjeno maskiranim likovima, facepaintingom, mini discom i plesom. Dodatnu radost donose i vrijedne nagrade koje su pripremili Baby Center, Xiaomi Store i Pepco. Sudjelovanje je potpuno besplatno, bez prijava – dovoljno je doći u maski i prepustiti se zabavi.
Što se tiče radnog vremena, tijekom veljače trgovine u Portanovi neće raditi nedjeljom, no zabavni sadržaji na 2. katu dostupni su prema prilagođenom radnom vremenu. Također, Interspar je uskladio svoje radno vrijeme s ostatkom centra te će radnim danima vrata otvarati od 10 sati.
Veljača u Portanovi donosi savršen spoj pametnog shoppinga, dječje radosti i opuštenog druženja – vidimo se u centru dobrih ideja i još boljeg raspoloženja!
[Sponzorirani članak]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)