Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
U tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, a koje provodi Policijska uprava vukovarsko-srijemska.

Navedene radnje provode se u Vinkovcima u odnosu na policijskog službenika za kojeg se osnovano sumnja da je počinio kaznena djela protiv službene dužnosti, izvijestili su iz USKOK-a.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Boston terijer dve...
Boston terijer dve dev...
Bankovni krediti I...
Ponuda svih renomirani...
Novi posao
POSAO NA INTERNETU 100...
Cane Corso štenci...
Štenci Cane Corso, ošt...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:147

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa