USKOK u akciji: U tijeku je uhićenje i provođenje hitnih dokaznih radnji u Vinkovcima
03.02.2026. 8:52
U tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, a koje provodi Policijska uprava vukovarsko-srijemska.
Navedene radnje provode se u Vinkovcima u odnosu na policijskog službenika za kojeg se osnovano sumnja da je počinio kaznena djela protiv službene dužnosti, izvijestili su iz USKOK-a.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
