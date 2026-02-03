Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno. U noći i ujutro ponajprije u središnjim i istočnim predjelima slaba oborina na granici kiše i snijega koja se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom, a kiša će biti češća navečer. Jutarnja temperatura -2°C, a dnevna do 9°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 11:00 do 14:00 sati - Vukovarska cesta 136-144 par, 33-41 nep

Tenja
od 8:30 do 11:00 sati - Ulica fra Grge Martića 2-24 par, 3-23/d, Ulica Vladka Mačeka 115-135

Aljmaš
od 9:00 do 12:00 sati - Hrvatskih mučenika 30, 7, 11, 25, Kalvarija 3, Podunavlje 12/a, 14, Slavka Frangeša 9, 15, 21, Trg braće Radića 14-51/a

Bez plina

Bez vode
od 8:00 do 11:00 sati - Splavarska ulica od kbr. 39 do 71

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [03.-07.02.2026.] [program]

Kino:
- Kino Urania [29.01.-04.02.2026.] [program]
- CineStar Osijek [29.01.-04.02.2026.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- Dječji kreativni centar DOKKICA obilježava 15 godina rada



 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Tražim suradnike...
Tražim suradnike koji ...
Najmanje pudle, od...
Najmanje pudle, od naj...
Francuski buldog ...
Francuski buldog štenc...
Srednjeazijski Ovc...
NA PRODAJU ženka Sredn...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:111

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa