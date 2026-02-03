Servisne informacije [9. veljače 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
03.02.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno. U noći i ujutro ponajprije u središnjim i istočnim predjelima slaba oborina na granici kiše i snijega koja se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom, a kiša će biti češća navečer. Jutarnja temperatura -2°C, a dnevna do 9°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 11:00 do 14:00 sati - Vukovarska cesta 136-144 par, 33-41 nep
Tenja
od 8:30 do 11:00 sati - Ulica fra Grge Martića 2-24 par, 3-23/d, Ulica Vladka Mačeka 115-135
Aljmaš
od 9:00 do 12:00 sati - Hrvatskih mučenika 30, 7, 11, 25, Kalvarija 3, Podunavlje 12/a, 14, Slavka Frangeša 9, 15, 21, Trg braće Radića 14-51/a
Bez plina
Bez vode
od 8:00 do 11:00 sati - Splavarska ulica od kbr. 39 do 71
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [03.-07.02.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [29.01.-04.02.2026.] [program]
- CineStar Osijek [29.01.-04.02.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ljepota godišnjih doba" @ Ogranak Donji grad
- Dječji kreativni centar DOKKICA obilježava 15 godina rada
