Proljetnog sajma

od 27. veljače do 1. ožujka 2026.

Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije

3. Sajamski inkubator

novih poslovnih mogućnosti

Osječko-baranjska županija

financijska sredstva

031/221-881

Foto: OBŽ/Arhiv

U okviru, koji će se održatigodine u, bit će organizirana sajamska manifestacija. Osnovna svrha ove manifestacije je stvaranjeza poduzetnike početnike, upoznavanje tržišta s njihovim proizvodima i uslugama te stvaranje preduvjeta za daljnji rast i razvoj poduzetništva.S ciljem što kvalitetnije organizacije, ali i kao direktna podrška poduzetnicima početnicima,osigurala jeza zakup sajamskog prostora i opremanje štandova na kojima će poduzetnici moći besplatno izlagati.Svi poslovni subjekti s područja Osječko-baranjske županije koji u trenutku održavanja sajma posluju kraće od dvije godine, a žele prezentirati svoje proizvode i usluge, mogu se javiti u Upravni odjel za gospodarstvo i turizam Osječko-baranjske županije (e-mail:, telefon:) ili u Gospodarski centar Osječko-baranjske županije (e-mail:, telefon: 031/411-470) najkasnije do 17. veljače ove godine.