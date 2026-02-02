Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Gospodarstvo
U okviru Proljetnog sajma, koji će se održati od 27. veljače do 1. ožujka 2026. godine u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije, bit će organizirana sajamska manifestacija 3. Sajamski inkubator. Osnovna svrha ove manifestacije je stvaranje novih poslovnih mogućnosti za poduzetnike početnike, upoznavanje tržišta s njihovim proizvodima i uslugama te stvaranje preduvjeta za daljnji rast i razvoj poduzetništva.

S ciljem što kvalitetnije organizacije, ali i kao direktna podrška poduzetnicima početnicima, Osječko-baranjska županija osigurala je financijska sredstva za zakup sajamskog prostora i opremanje štandova na kojima će poduzetnici moći besplatno izlagati.

Svi poslovni subjekti s područja Osječko-baranjske županije koji u trenutku održavanja sajma posluju kraće od dvije godine, a žele prezentirati svoje proizvode i usluge, mogu se javiti u Upravni odjel za gospodarstvo i turizam Osječko-baranjske županije (e-mail: [email protected], telefon: 031/221-881) ili u Gospodarski centar Osječko-baranjske županije (e-mail: [email protected], telefon: 031/411-470) najkasnije do 17. veljače ove godine.


Foto: OBŽ/Arhiv


