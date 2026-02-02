Ivan Radić

Foto: Osijek.hr

Gradonačelnik Osijekauručio je u ponedjeljak ugovore tvrtkama, odabranima u postupku javne nabave za nabavuza potrebe(GPP) Osijek. Riječ je oosječkoga javnog prijevoza, a cijeli projekt, vrijedan, u potpunosti se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.– istaknuo je gradonačelnik Radić, naglasivši kako su solo autobusi namijenjeni opterećenijim linijama, dok će kraći i okretniji midi autobusi prometovati užim gradskim ulicama.Novi autobusi bit će, opremljeni, a prilagođeni su osobama smanjene pokretljivosti, umirovljenicima i roditeljima s djecom. Prema projektnim procjenama, električni autobusi ostvaruju okotroškove energije po kilometru u odnosu na dizelske autobuse iste kategorije.Gradonačelnik Radić je podsjetio kako je Grad prošloga tjedna upreuzeo ugovore te da se dolazak svihočekuje do studenoga 2026. godine. Njihovim dolaskom započet će i postupno povlačenje najstarijih autobusa nabavljenih 2009. i 2010. godine.– naglasio je gradonačelnik.Ugovorima je predviđena i edukacija vozača, a paralelno s nabavom vozila provodi se i projektza punjenje električnih autobusa, vrijedan 2,15 milijuna eura, također u cijelosti financiran iz NPOO-a.– naglasio je gradonačelnik, podsjetivši na nedavnu isporuku, uz dodatnih 10 koji će stići, ukupne vrijednostiU posljednje četiri i pol godine u javni gradski prijevoz uloženo je oko, što su, kako je rekao gradonačelnik Radić, najveća ulaganja ikada. Najavio je i pripremu projekta nove remize na, procijenjene vrijednosti: dovršetak koridora 5C u punom profilu, izgradnju podvožnjaka na tzv. Čepinskoj, kojim je uklonjeno višesatno dnevno čekanje na pružnom prijelazu, obnovu i proširenje putničkog terminala Zračne luke Osijek, čiji se završetak očekuje na proljeće, te izgradnju Luke za rasute terete, gdje radovi napreduju prema planiranoj dinamici.U ime tvrtke Novatec, izvršni direktorrekao je kako će ta tvrtka isporučiti 15 električnih autobusa Azur 12, proizvođača Higer.– poručio je Peršić., direktor prodaje autobusa u tvrtki MAN Importer Hrvatska, istaknuo je kako će MAN isporučiti četiri niskopodna midi autobusa duljine 10,57 metara, kapaciteta 82 putnika, s instaliranim baterijama od 356 kWh.– rekao je Gabud.