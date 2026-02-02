Povijesni iskorak za GPP Osijek – stižu prvi električni autobusi
02.02.2026. 16:45
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić uručio je u ponedjeljak ugovore tvrtkama Novatec i MAN, odabranima u postupku javne nabave za nabavu 19 novih električnih autobusa za potrebe Gradskog prijevoza putnika (GPP) Osijek. Riječ je o prvim električnim autobusima u povijesti osječkoga javnog prijevoza, a cijeli projekt, vrijedan 16 milijuna eura, u potpunosti se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
– Danas činimo važan korak u modernizaciji javnog gradskog prijevoza. Nabavljamo 15 solo i četiri midi električna autobusa, prilagođena različitim prometnim potrebama grada – istaknuo je gradonačelnik Radić, naglasivši kako su solo autobusi namijenjeni opterećenijim linijama, dok će kraći i okretniji midi autobusi prometovati užim gradskim ulicama.
Novi autobusi bit će niskopodni, tihi i bez lokalnih emisija štetnih plinova, opremljeni videonadzorom i USB punjačima, a prilagođeni su osobama smanjene pokretljivosti, umirovljenicima i roditeljima s djecom. Prema projektnim procjenama, električni autobusi ostvaruju oko 40 posto niže troškove energije po kilometru u odnosu na dizelske autobuse iste kategorije.
Gradonačelnik Radić je podsjetio kako je Grad prošloga tjedna u Ministarstvu prometa preuzeo ugovore te da se dolazak svih 19 autobusa očekuje do studenoga 2026. godine. Njihovim dolaskom započet će i postupno povlačenje najstarijih autobusa nabavljenih 2009. i 2010. godine.
– U ovom trenutku GPP raspolaže s 38 autobusa, a već smo ranije obnovili vozni park nabavom 13 novih niskopodnih autobusa koji već prometuju osječkim ulicama – naglasio je gradonačelnik.
Ugovorima je predviđena i edukacija vozača, a paralelno s nabavom vozila provodi se i projekt izgradnje infrastrukture za punjenje električnih autobusa, vrijedan 2,15 milijuna eura, također u cijelosti financiran iz NPOO-a.
– Riječ je o najvećem investicijskom ciklusu u promet u novijoj povijesti grada Osijeka – naglasio je gradonačelnik, podsjetivši na nedavnu isporuku 10 novih niskopodnih tramvaja, uz dodatnih 10 koji će stići, ukupne vrijednosti 50 milijuna eura.
U posljednje četiri i pol godine u javni gradski prijevoz uloženo je oko 120 milijuna eura, što su, kako je rekao gradonačelnik Radić, najveća ulaganja ikada. Najavio je i pripremu projekta nove remize na Zelenom polju, procijenjene vrijednosti 80 milijuna eura.
Podsjetio je i na ostala velika prometna ulaganja u gradu: dovršetak koridora 5C u punom profilu, izgradnju podvožnjaka na tzv. Čepinskoj, kojim je uklonjeno višesatno dnevno čekanje na pružnom prijelazu, obnovu i proširenje putničkog terminala Zračne luke Osijek, čiji se završetak očekuje na proljeće, te izgradnju Luke za rasute terete, gdje radovi napreduju prema planiranoj dinamici.
U ime tvrtke Novatec, izvršni direktor Vladimir Peršić rekao je kako će ta tvrtka isporučiti 15 električnih autobusa Azur 12, proizvođača Higer.
– Autobusi su opremljeni baterijama kapaciteta 487 kWh, s dosegom do 400 kilometara, a mogu se napuniti za manje od dva sata. Električni autobusi nemaju alternativu u gradskom prijevozu, to je prijevoz budućnosti – poručio je Peršić.
Zvonko Gabud, direktor prodaje autobusa u tvrtki MAN Importer Hrvatska, istaknuo je kako će MAN isporučiti četiri niskopodna midi autobusa duljine 10,57 metara, kapaciteta 82 putnika, s instaliranim baterijama od 356 kWh.
– Čast nam je sudjelovati u transformaciji javnog prijevoza Osijeka. Ovi autobusi opremljeni su najsuvremenijim sustavima sigurnosti i pridonijet će većem komforu, sigurnosti i čišćem zraku u gradu – rekao je Gabud.
Foto: Osijek.hr
