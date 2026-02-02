U veljači nastavljamo s istraživanjem i učenjem kroz STEM
02.02.2026. 15:23
Projekt „Priče iz STEM-a“ u veljači nastavlja s bogatim programom radionica koje djecu potiču na istraživanje, promišljanje i kreativno učenje. Nakon uspješnog siječanjskog ciklusa, veljača donosi nove teme, nova pitanja i još više prilika za otkrivanje svijeta znanosti kroz igru i iskustveno učenje.
Radionice su namijenjene djeci od 4 do 10 godina, a kroz pažljivo osmišljene aktivnosti potiču razumijevanje zdravlja, tijela, prirode i procesa koji nas svakodnevno okružuju.
U veljači vas očekuju istraživačke radionice koje povezuju znanost, prirodu i zdravlje. Kroz promatranje, pokuse i timski rad djeca će razvijati kritičko mišljenje, znanstvenu znatiželju i razumijevanje povezanosti prirodnih procesa i ljudskog organizma.
Sve radionice provode iskusni učitelji i učiteljice s preporukom Agencije za odgoj i obrazovanje, koji na djeci prilagođen način spajaju znanje, igru i istraživanje u sigurnom i poticajnom okruženju.
Edukacija: „Čime se hrane moje stanice?“
U sklopu veljačkih aktivnosti posebno izdvajamo edukaciju „Čime se hrane moje stanice?“, koja će se održati na Medicinskom fakultetu u Osijeku.
Edukacija je namijenjena zaposlenicima/ama, volonterima/kama i partnerima/icama Nansen dijalog centra.
Ova edukacija približit će spoznaje o ljudskom tijelu, prehrani i ulozi hranjivih tvari u funkcioniranju stanica. Kroz jednostavna objašnjenja i interaktivni pristup sudionici i sudionice upoznat će se s konceptom nutrijenata koji dovode do normalnog ili promijenjenog izgleda stanica pod utjecajem različitih tipova prehrane.
Edukacija je osmišljena kako bi znanstvene pojmove približila na razumljiv i zanimljiv način te potaknula interes za biologiju, medicinu i zdrav način života.
Kalendar radionica za veljaču
Detaljan kalendar radionica za veljaču, s točnim terminima, lokacijama i temama, dostupan je na našoj mrežnoj stranici.
Veljača je idealno vrijeme za nova znanja, istraživanja i postavljanje pitanja, a „Priče iz STEM-a“ nastavljaju poticati dječju radoznalost i ljubav prema znanosti.
Proces prijave na radionice
Ukoliko želite biti dio naše Priče iz STEM-a potrebno je popuniti Prijavni obrazac kojim potvrđujete da ste upoznati s obavezom popunjavanja i predaje provoditeljima aktivnosti sljedeće obrasce: Privola za sudjelovanje djeteta*, Ulazni obrazac (O1)* i Izlazni obrazac (O2)*.
Prijavni obrazac:
Uz navedeno, potrebno je priložiti:
- za učenike_ce: izvješće iz e-Matice potpisano od ovlaštene osobe i ovjereno službenim pečatom ustanove ili potvrda o statusu učenika preuzeta iz aplikacije e-Dnevnik
- za djecu vrtićke dobi: ugovor/dodatak ugovoru o pružanju usluga predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi ili izvadak iz matične knjige/imenika djece ili potvrda ustanove o popisu djece potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje ili rješenje o upisu u program predškolskog odgoja, obrazovanja skrbi ili drugi jednako vrijedan dokument kojim se potvrđuje upis u redoviti predškolski program ili izvadak matice rođenih/rodni list kojim se potvrđuje starost djeteta ili preslika osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili bilo kojeg drugog dokumenta izdanog od tijela javne vlasti jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dobi sudionika_ice.
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda+. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom materijalu isključiva su odgovornost Nansen dijalog centra i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
