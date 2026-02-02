Počinju prijave za upis u prvi razred osnovne škole za 2026./2027.
02.02.2026. 14:40
Upravni odjel za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije donio je Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za 2026./2027. školsku godinu.
Upis djece u osnovnu školu provodi se prema Planu upisa. Svi sudionici upisnog postupka dužni su se pridržavati odredbi propisanih Planom upisa. Na području OBŽ upisi u prvi razred osnovne škole provodit će se elektroničkim putem, korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne kole.
U ponedjeljak, 16. veljače otvaraju se prijave za redovan upis u prvi razred OŠ. Roditelji će putem linka moći podnijeti prijavu za upis svog djeteta sve do 15. ožujka 2026. U sustavu će roditeljima biti vidljivi opći podaci o djetetu te škola na čijoj se listi školskih obveznika dijete nalazi prema mjestu prijavljenog prebivališta (boravišta). Prijave za upis djece s utvrđenim teškoćama su moguće od 2. veljače do 15. travnja 2026.
S obzirom na to da se u sustav za elektroničke upise u OŠ ulazi putem portala e-Građani, roditelji koji nemaju vjerodajnice za ulazak u portal moraju se javiti školi kojoj pripadaju prema upisnom području koja će prijavu za upis njegovog djeteta izvršiti umjesto njih.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
