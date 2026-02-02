Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Nakon što je Općina Bizovac prethodno provela postupak javne nabave, ovih dana započeli su radovi na projektu rekonstrukcije ceste i pješačke staze u Bizovcu. Riječ je o dionici duljine 970 metara koja povezuje Ulicu Hrvatske Republike s Ulicom Braće Radić, u neposrednoj blizini dječjeg vrtića i osnovne škole.

Ukupna vrijednost radova iznosi 208.000,00 eura, a projekt se sufinancira sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 100.000,00 eura, na temelju ranije potpisanog ugovora.

Provedbom projekta unaprijedit će se prometna sigurnost i kvaliteta prometne infrastrukture, osobito za stanovnike spomenutih ulica te pješake koji svakodnevno koriste ovu prometnicu.


Foto: Općina Bizovac


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Saluki štenci, jed...
Saluki štenci, jedinst...
Maltipoo štenci...
MALTIPO – NEŽAN I POSE...
Pomeranac BOO ...
Pomeranac Boo. Vrhuns...
POSAO ZA KOJI VAM ...
Registracija je bespla...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:136

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa