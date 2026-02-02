Općina Bizovac

javne nabave

rekonstrukcije ceste i pješačke staze

Ulicu Hrvatske Republike

Ulicom Braće Radić

208.000,00 eura,

100.000,00 eura

prometna sigurnost i kvaliteta

Foto: Općina Bizovac

Nakon što jeprethodno provela postupak, ovih dana započeli su radovi na projektuu Bizovcu. Riječ je o dionici duljine 970 metara koja povezuje, u neposrednoj blizini dječjeg vrtića i osnovne škole.Ukupna vrijednost radova iznosia projekt se sufinancira sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od, na temelju ranije potpisanog ugovora.Provedbom projekta unaprijedit će seprometne infrastrukture, osobito za stanovnike spomenutih ulica te pješake koji svakodnevno koriste ovu prometnicu.