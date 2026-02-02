Sigurniji put do škole i vrtića: započela rekonstrukcija ceste u Bizovcu
02.02.2026. 13:32
Nakon što je Općina Bizovac prethodno provela postupak javne nabave, ovih dana započeli su radovi na projektu rekonstrukcije ceste i pješačke staze u Bizovcu. Riječ je o dionici duljine 970 metara koja povezuje Ulicu Hrvatske Republike s Ulicom Braće Radić, u neposrednoj blizini dječjeg vrtića i osnovne škole.
Ukupna vrijednost radova iznosi 208.000,00 eura, a projekt se sufinancira sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 100.000,00 eura, na temelju ranije potpisanog ugovora.
Provedbom projekta unaprijedit će se prometna sigurnost i kvaliteta prometne infrastrukture, osobito za stanovnike spomenutih ulica te pješake koji svakodnevno koriste ovu prometnicu.
Foto: Općina Bizovac
