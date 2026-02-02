Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Kultura
Načelnik Policijske uprave osječko-baranjske Ladislav Bece je u petak u ime predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, dodijelio Mati Šalinoviću i Željku Vajdi odlikovanje Red hrvatskog pletera.

Osim u ime predsjednika Milanovića, načelnik Bece je na odlikovanju Mati Šalinoviću i Željku Vajdi čestitao i u ime potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.

Inače, Mato Šalinović i Željko Vajda su bivši djelatnici PU osječko-baranjske, koji su sada u mirovini.

Predsjednik države dodjeljuje odlikovanje Red hrvatskog pletera hrvatskim i stranim državljanima za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i doprinos dobrobiti njezinih građana.


Foto: PU osječko-baranjska


