Mati Šalinoviću i Željku Vajdi dodijeljen Red hrvatskog pletera
02.02.2026. 13:03
Načelnik Policijske uprave osječko-baranjske Ladislav Bece je u petak u ime predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, dodijelio Mati Šalinoviću i Željku Vajdi odlikovanje Red hrvatskog pletera.
Osim u ime predsjednika Milanovića, načelnik Bece je na odlikovanju Mati Šalinoviću i Željku Vajdi čestitao i u ime potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.
Inače, Mato Šalinović i Željko Vajda su bivši djelatnici PU osječko-baranjske, koji su sada u mirovini.
Predsjednik države dodjeljuje odlikovanje Red hrvatskog pletera hrvatskim i stranim državljanima za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i doprinos dobrobiti njezinih građana.
Foto: PU osječko-baranjska
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)