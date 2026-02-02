Zaljubi se u svoju kožu: DepilConcept Osijek obilježava mjesec ljubavi uz 30 % popusta i wellness darivanje!
02.02.2026. 9:30
Veljača je tradicionalno mjesec ljubavi, no ove godine fokus je na ljubavi prema sebi i vlastitoj koži. Dok razmišljamo o savršenim darovima za dragu osobu, DepilConcept nas podsjeća da je osjećaj slobode i samopouzdanja koji pruža glatka koža bez neželjenih dlačica - dar koji traje cijelu godinu.
Recite “zbogom” britvicama i “da” popustima
Zaboravite na svakodnevnu borbu s britvicama, uraslim dlačicama i iritacijom. U mjesecu zaljubljenih, DepilConcept donosi poseban popust od 30 % na sve pakete dugotrajnog uklanjanja dlačica. Bilo da je riječ o nogama, pazusima ili nekoj drugoj zoni, sada je idealno vrijeme za početak tretmana kako biste ljeto dočekali potpuno bezbrižni.
Osvojite wellness za dvoje u Hotelu Mattera
Osim što vašu kožu čini savršenom, DepilConcept vas vodi i na zasluženo opuštanje! Svi koji tijekom veljače dođu na besplatne konzultacije u centar, imaju priliku sudjelovati u kreativnom natječaju.
Nagrada je itekako primamljiva: wellness paket za dvoje u luksuznom Hotelu Mattera, gdje ćete moći pokazati svoju glatku kožu i napuniti baterije u najboljem društvu.
Kako do nagrade?
1. Dođite u DepilConcept na besplatne konzultacije.
2. Ispunite obrazac u Centru, budite kreativni i odgovorite: Zbog čega upravo vi i vama najdraža osoba zaslužujete doživjeti Valentinovo uz savršeno glatku kožu?!
Zašto odabrati DepilConcept?
Kao lideri u dugotrajnom uklanjanju dlačica, DepilConcept koristi najsuvremeniju tehnologiju koja jamči učinkovitost i sigurnost za sve tipove kože. Stručno osoblje i individualni pristup osiguravaju da svaki tretman bude maksimalno ugodan, a rezultati vidljivi već nakon prvih dolazaka.
"Želimo da se naši klijenti osjećaju dobro u svojoj koži svaki dan, a veljača je savršen trenutak da tu odluku nagradimo fantastičnim popustom i wellness odmorom“, poručuju iz DepilConcepta.
Uvjeti nagradnog natječaja dostupni su u DepilConcept centru.
Recite “zbogom” britvicama i “da” popustima
Zaboravite na svakodnevnu borbu s britvicama, uraslim dlačicama i iritacijom. U mjesecu zaljubljenih, DepilConcept donosi poseban popust od 30 % na sve pakete dugotrajnog uklanjanja dlačica. Bilo da je riječ o nogama, pazusima ili nekoj drugoj zoni, sada je idealno vrijeme za početak tretmana kako biste ljeto dočekali potpuno bezbrižni.
Osvojite wellness za dvoje u Hotelu Mattera
Osim što vašu kožu čini savršenom, DepilConcept vas vodi i na zasluženo opuštanje! Svi koji tijekom veljače dođu na besplatne konzultacije u centar, imaju priliku sudjelovati u kreativnom natječaju.
Nagrada je itekako primamljiva: wellness paket za dvoje u luksuznom Hotelu Mattera, gdje ćete moći pokazati svoju glatku kožu i napuniti baterije u najboljem društvu.
Kako do nagrade?
1. Dođite u DepilConcept na besplatne konzultacije.
2. Ispunite obrazac u Centru, budite kreativni i odgovorite: Zbog čega upravo vi i vama najdraža osoba zaslužujete doživjeti Valentinovo uz savršeno glatku kožu?!
Zašto odabrati DepilConcept?
Kao lideri u dugotrajnom uklanjanju dlačica, DepilConcept koristi najsuvremeniju tehnologiju koja jamči učinkovitost i sigurnost za sve tipove kože. Stručno osoblje i individualni pristup osiguravaju da svaki tretman bude maksimalno ugodan, a rezultati vidljivi već nakon prvih dolazaka.
"Želimo da se naši klijenti osjećaju dobro u svojoj koži svaki dan, a veljača je savršen trenutak da tu odluku nagradimo fantastičnim popustom i wellness odmorom“, poručuju iz DepilConcepta.
Uvjeti nagradnog natječaja dostupni su u DepilConcept centru.
[Sponzorirani članak]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)