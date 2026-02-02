Korisničko ime: Lozinka:
Veljača je tradicionalno mjesec ljubavi, no ove godine fokus je na ljubavi prema sebi i vlastitoj koži. Dok razmišljamo o savršenim darovima za dragu osobu, DepilConcept nas podsjeća da je osjećaj slobode i samopouzdanja koji pruža glatka koža bez neželjenih dlačica - dar koji traje cijelu godinu.

Recite “zbogom” britvicama i “da” popustima
Zaboravite na svakodnevnu borbu s britvicama, uraslim dlačicama i iritacijom. U mjesecu zaljubljenih, DepilConcept donosi poseban popust od 30 % na sve pakete dugotrajnog uklanjanja dlačica. Bilo da je riječ o nogama, pazusima ili nekoj drugoj zoni, sada je idealno vrijeme za početak tretmana kako biste ljeto dočekali potpuno bezbrižni.

Osvojite wellness za dvoje u Hotelu Mattera
Osim što vašu kožu čini savršenom, DepilConcept vas vodi i na zasluženo opuštanje! Svi koji tijekom veljače dođu na besplatne konzultacije u centar, imaju priliku sudjelovati u kreativnom natječaju.

Nagrada je itekako primamljiva: wellness paket za dvoje u luksuznom Hotelu Mattera, gdje ćete moći pokazati svoju glatku kožu i napuniti baterije u najboljem društvu.

Kako do nagrade?
1. Dođite u DepilConcept na besplatne konzultacije.
2. Ispunite obrazac u Centru, budite kreativni i odgovorite: Zbog čega upravo vi i vama najdraža osoba zaslužujete doživjeti Valentinovo uz savršeno glatku kožu?!

Zašto odabrati DepilConcept?
Kao lideri u dugotrajnom uklanjanju dlačica, DepilConcept koristi najsuvremeniju tehnologiju koja jamči učinkovitost i sigurnost za sve tipove kože. Stručno osoblje i individualni pristup osiguravaju da svaki tretman bude maksimalno ugodan, a rezultati vidljivi već nakon prvih dolazaka.

"Želimo da se naši klijenti osjećaju dobro u svojoj koži svaki dan, a veljača je savršen trenutak da tu odluku nagradimo fantastičnim popustom i wellness odmorom“, poručuju iz DepilConcepta.

Uvjeti nagradnog natječaja dostupni su u DepilConcept centru.




[Sponzorirani članak]


