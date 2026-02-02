Servisne informacije [2. veljače 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
02.02.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno sa slabom oborinom na granici kiše i snijega, češćom u prvom dijelu dana. Poslijepodne su u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj moguća kraća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura 0°C, a dnevna do 5°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:15 do 12:00 sati - Daljska 1-5 nep, Novogradiška 19-59 nep, Pleternička 18/a-38 par, 3-11 nep
od 11:00 do 13:00 sati - Zeleno polje 8/a
od 12:00 do 13:00 sati - Splavarska 4/a-26 par, 3-71 nep
Višnjevac
od 11:00 do 14:00 sati - Ulica Eugena Kvaternika 44-126 par
Čepin
od 11:00 do 12:00 sati - Bosutska 2-28, Dravska 2-8/a, 1-7, Dunavska 2-16, 1-15, Karašička 2-40, 1-17, Kralja Tomislava 124-148, 125-149, Krapinska 2-18, 1-17, Kupska 2-12, 1-25, Lonjska 2-10, 1-13, Neretvanska 2-18, 1-19, Savska 2, 1-3 nep, Unska 2-14, 1-9, Vrbaska 2-4, 1-5
Briješće
od 9:00 do 11:00 sati - Duga ulica 34-96, 33-83, Grobljanska 2, 2/a, 2/b, 4, 20/a, 1, 1/a, 15, Tiha ulica 22-37
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [29.01.-04.02.2026.] [program]
- CineStar Osijek [29.01.-04.02.2026.] [program]
Događaji:
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno sa slabom oborinom na granici kiše i snijega, češćom u prvom dijelu dana. Poslijepodne su u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj moguća kraća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura 0°C, a dnevna do 5°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:15 do 12:00 sati - Daljska 1-5 nep, Novogradiška 19-59 nep, Pleternička 18/a-38 par, 3-11 nep
od 11:00 do 13:00 sati - Zeleno polje 8/a
od 12:00 do 13:00 sati - Splavarska 4/a-26 par, 3-71 nep
Višnjevac
od 11:00 do 14:00 sati - Ulica Eugena Kvaternika 44-126 par
Čepin
od 11:00 do 12:00 sati - Bosutska 2-28, Dravska 2-8/a, 1-7, Dunavska 2-16, 1-15, Karašička 2-40, 1-17, Kralja Tomislava 124-148, 125-149, Krapinska 2-18, 1-17, Kupska 2-12, 1-25, Lonjska 2-10, 1-13, Neretvanska 2-18, 1-19, Savska 2, 1-3 nep, Unska 2-14, 1-9, Vrbaska 2-4, 1-5
Briješće
od 9:00 do 11:00 sati - Duga ulica 34-96, 33-83, Grobljanska 2, 2/a, 2/b, 4, 20/a, 1, 1/a, 15, Tiha ulica 22-37
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [29.01.-04.02.2026.] [program]
- CineStar Osijek [29.01.-04.02.2026.] [program]
Događaji:
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)