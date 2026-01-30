Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
U Beogradu je, u istoimenog atletskoj dvorani, održan Tromeč zemalja na kojem su nastupile reprezentacije Srbije, Hrvatske i Slovenije.

Nacionalna vrsta u konačnu poretku bila treća s pet prvih te devet drugih i trećih mjesta. Prvoplasirana Srbija je imala učinak 13-3-11, a drugoplasirana Slovenija 6-12-4.

Nastupilo je i četvero predstavnika AK Slavonija Žito.

Sara Aščić je u skoku u vis bila treća s preskočenih 1,76 metara, dok je u istoj disciplini u muškoj konkurenciji Petar Mikolčević također zauzeo treće mjesto s rezultatom 1,94.

Treći je bio i iskusni motkaš Ivan Horvat (5,00 metara), dok je Lorena Faktor dvaput zauzela četvrtu poziciju. U utrci na 60 metara trčala je 7,62 sekunde, a na 60 prepone 8,74.


Foto: AK Slavonija-Žito


