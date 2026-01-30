Tromeč

Srbije, Hrvatske i Slovenije

AK Slavonija Žito

Sara Aščić

Petar Mikolčević

Ivan Horvat

Lorena Faktor

Foto: AK Slavonija-Žito

U Beogradu je, u istoimenog atletskoj dvorani, održanzemalja na kojem su nastupile reprezentacijeNacionalna vrsta u konačnu poretku bila treća s pet prvih te devet drugih i trećih mjesta. Prvoplasirana Srbija je imala učinak 13-3-11, a drugoplasirana Slovenija 6-12-4.Nastupilo je i četvero predstavnikaje u skoku u vis bila treća s preskočenih 1,76 metara, dok je u istoj disciplini u muškoj konkurencijitakođer zauzeo treće mjesto s rezultatom 1,94.Treći je bio i iskusni motkaš(5,00 metara), dok jedvaput zauzela četvrtu poziciju. U utrci na 60 metara trčala je 7,62 sekunde, a na 60 prepone 8,74.