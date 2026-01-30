16 nedjelja

sami biraju

trgovine i trgovački centri

otvoreni

Konzum

Lidl

[ZATVORENO]

Plodine

[ZATVORENO]

Studenac

[ZATVORENO]

Eurospin

[ZATVORENO]

Kaufland

[ZATVORENO]

Spar

NTL

BOSO

Portanova

[ZATVORENO]

Mall Osijek

[ZATVORENO]

Emmezeta

[ZATVORENO]

Retail park Gacka

[ZATVORENO]

Pevex

[ZATVORENO]

Metro

[ZATVORENO]

Stop shop Osijek

[ZATVORENO]

Retail park Retfala Nova

[ZATVORENO]

Napomena : Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Trgovine tijekom godine smiju raditi, a trgovine i trgovački centrikoje će to nedjelje biti.U nastavku možete provjeriti koje ćebitiove nedjelje u Osijeku:- Kaštelanska, Ljudevita Posavskog od 8:00 do 13:00 sati- Strossmayerova od 7:00 do 21:00 sat- Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati- 06:00 do 00:00 sati