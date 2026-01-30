Provjerite koje trgovine rade ove nedjelje, 1. veljače
30.01.2026. 8:01
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Kaštelanska, Ljudevita Posavskog od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - [ZATVORENO]
Plodine - [ZATVORENO]
Studenac - [ZATVORENO]
Eurospin - [ZATVORENO]
Kaufland - [ZATVORENO]
Spar - Strossmayerova od 7:00 do 21:00 sat
NTL - Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati
BOSO - 06:00 do 00:00 sati
Portanova - [ZATVORENO]
Mall Osijek - [ZATVORENO]
Emmezeta - [ZATVORENO]
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Kaštelanska, Ljudevita Posavskog od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - [ZATVORENO]
Plodine - [ZATVORENO]
Studenac - [ZATVORENO]
Eurospin - [ZATVORENO]
Kaufland - [ZATVORENO]
Spar - Strossmayerova od 7:00 do 21:00 sat
NTL - Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati
BOSO - 06:00 do 00:00 sati
Portanova - [ZATVORENO]
Mall Osijek - [ZATVORENO]
Emmezeta - [ZATVORENO]
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)