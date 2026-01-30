Servisne informacije [30. siječanj 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
30.01.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, u noći i ujutro ponegdje s maglom. Ponajprije u Dalmaciji te na istoku moguće je malo kiše, a na sjevernom Jadranu češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura 3°C, a dnevna do 6°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 11:30 sati - Palagruška 2-24 par, 1-17 nep, Pazinska 4/b, 1-9 nep, Tvornička 6-16 par
od 11:00 do 14:00 sati - Travna 1, Vinogradska 120-136, 55-119
Čepin
od 8:30 do 13:00 sati - Bilogorska 2-40 par, 1-11 nep, 15/a, 19-21 nep, 25, 29-55 nep, Psunjska 2-6 par
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [27.01.-01.02.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [29.01.-04.02.2026.] [program]
- CineStar Osijek [29.01.-04.02.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba "Od izvornika do prijevoda: 19. godišnja izložba Društva hrvatskih književnih prevodilaca" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Odrazi raznolikosti"
- 2. Austrijski bal u Osijeku [2026.]
- Muzej Slavonije Osijek: Noć muzeja [program, 2026.]
- Arheološki muzej Osijek: Noć muzeja [program, 2026.]
- Gradske galerije Osijek: Noć muzeja [program, 2026.]
- Zimska produkcija Plesnog studija Shine [2026.]
- Park prirode Kopački rit: Svjetski dan vlažnih staništa [2026.]
