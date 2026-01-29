Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavu 19 novih električnih autobusa za Gradski prijevoz putnika osječkom gradonačelniku Ivanu Radiću uručio je u srijedu u Zagrebu potpredsjednik Vlade RH i ministra mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Vrijednost projekta iznosi 16 milijuna eura, a u potpunosti je financiran sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Novi električni autobusi bit će korišteni u javnom linijskom prijevozu na području Osijeka, čime se dodatno podiže kvaliteta usluge te smanjuje negativan utjecaj na okoliš.

Potpisivanjem ovog ugovora Grad Osijek potvrđuje svoj status jednog od predvodnika modernog i održivog javnog gradskog prijevoza. Električni autobusi su čišći, tiši i proizvode znatno manje štetnih emisija, što znači kvalitetniji prijevoz za sve naše građane – istaknuo je gradonačelnik Radić.

Kako bi se sustav u potpunosti zaokružio, Grad Osijek će također kroz NPOO izgraditi punionicu za električne autobuse, vrijednu dodatna dva milijuna eura.

Gradonačelnik Radić je naglasio kako se trenutačno provode najveća ulaganja u komunalnu infrastrukturu u povijesti grada.

Nakon 43 godine, prošle su nam godine stigli prvi novi električni tramvaji, njih 10, a očekujemo isporuku još 10, čime ćemo u potpunosti zaokružiti flotu niskopodnih tramvaja. Vrijednost tih 20 tramvaja iznosi 50 milijuna eura, a prije toga nabavili smo i 13 novih niskopodnih autobusa. U četiri i pol godine, otkako sam gradonačelnik, u gradski prijevoz putnika uložili smo ukupno 120 milijuna eura – rekao je gradonačelnik Radić, dodavši kako je u pripremi i izgradnja nove remize za tramvaje i autobuse, procijenjene vrijednosti 80 milijuna eura.

Novi električni autobusi u Osijek bi trebali stići u studenome ove godine.

Ministar Oleg Butković istaknuo je kako se današnjim potpisivanjem ugovora završava važna etapa ulaganja u električni javni prijevoz u Hrvatskoj.

Kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti predvidjeli smo nabavu 206 novih električnih autobusa za 17 hrvatskih gradova i općina, ukupne vrijednosti 163 milijuna eura. Time činimo veliki iskorak prema održivoj mobilnosti i zaštiti okoliša – rekao je ministar Butković, naglasivši kako je riječ o logičnom nastavku tranzicije s dizelskih vozila na alternativne, ekološki prihvatljivije pogone.

Gradonačelnik Radić zahvalio je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture te ministru Olegu Butkoviću, istaknuvši niz ključnih prometnih ulaganja. Podsjetio je na Koridor Vc i podvožnjak u Ulici svetog Leopolda Bogdana Mandića, a naglasio je i da je osječki željeznički kolodvor obnovljen. Dodao je kako su u ovom trenutku u tijeku radovi na proširenju putničkog terminala Zračne luke Osijek te na luci za rasuti teret na rijeci Dravi, zaključivši da Osijek s tim projektima bilježi najveći prometni zamah u novijoj povijesti.


Tekst i foto: Osijek.hr


