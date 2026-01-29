Tajna "droga operacija" otkrivena: Osječanin uhićen s kompletnim laboratorijem za uzgoj marihuane
29.01.2026. 12:15
Temeljem naloga Općinskog suda u Osijeku jučer su policijski službenici Policijske postaje Beli Manastir u Dardi obavili pretragu doma i drugih prostorija, kojima se koristi 42-godišnji Osječanin.
Tijekom pretrage su pronađena i uz potvrdu oduzeta dva laboratorija za unutarnji uzgoj marihuane sa svom potrebnom opremom za rast biljaka, kao što su lampe, ventilatori i drugo, dvije precizne digitalne vage, biljka cannabis s cvjetovima, PVC vrećica s 24 grama amfetamina, izvijestili su iz policije.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je Osječanin počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: PU osječko-baranjska
