Temeljem nalogajučer su policijski službeniciobavili pretragu doma i drugih prostorija, kojima se koristiTijekom pretrage su pronađena i uz potvrdu oduzetaza unutarnji uzgojsa svom potrebnom opremom za rast biljaka, kao što su lampe, ventilatori i drugo, dvije precizne digitalne vage, biljka cannabis s cvjetovima, PVC vrećica s 24 grama amfetamina, izvijestili su iz policije.Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je Osječanin počinioneovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.