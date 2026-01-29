Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Temeljem naloga Općinskog suda u Osijeku jučer su policijski službenici Policijske postaje Beli Manastir u Dardi obavili pretragu doma i drugih prostorija, kojima se koristi 42-godišnji Osječanin.

Tijekom pretrage su pronađena i uz potvrdu oduzeta dva laboratorija za unutarnji uzgoj marihuane sa svom potrebnom opremom za rast biljaka, kao što su lampe, ventilatori i drugo, dvije precizne digitalne vage, biljka cannabis s cvjetovima, PVC vrećica s 24 grama amfetamina, izvijestili su iz policije.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je Osječanin počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.



Foto: PU osječko-baranjska


Objavio: Redakcija 031




