Foto: Pixabay.com/Ilustracija

U Svetom Đurđu 27. siječnja oko 17.50 sati u prometu na cesti kao vozač osobnog automobila sudjelovao. U ulicije u jednom trenutku zahvatiouz kolni te je sletio automobilom u kanal. Vozačdolazak policijskih službenika, već se udaljio s mjesta prometne nesreće, dok je vozilo, izvijestili su iz policije.U ovoj prometnoj nesrećiozlijeđenih osoba.Očevidom je utvrđeno je da je vozač upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola, odnosno da je upravljao vozilomna upravljanje. Također je utvrđeno da je 39-godišnjaknajtežih prometnih prekršaja, zbog čega je po pronalasku 28. siječnjai doveden u posebne prostorije policije, dodaju iz policije.Vozač će danas biti priveden na sud uz optužni prijedlog, kojim se za njega predlaže kazna zatvora u trajanju od, zaštitna mjeraupravljanja motornim vozilom ''B'' kategorije na 12 mjeseci,prekršajnih bodova ivozila kojim je upravljao u trenutku prometne nesreće.