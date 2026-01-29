Vozač bez dozvole sleti u kanal i pobjegne, a sud ga čeka s 60 dana zatvora i trajnim oduzimanjem auta!
29.01.2026. 11:42
U Svetom Đurđu 27. siječnja oko 17.50 sati u prometu na cesti kao vozač osobnog automobila sudjelovao 39-godišnjak. U ulici Antuna Radića je u jednom trenutku zahvatio travnatu bankinu uz kolni te je sletio automobilom u kanal. Vozač nije pričekao dolazak policijskih službenika, već se udaljio s mjesta prometne nesreće, dok je vozilo ostavio u kanalu, izvijestili su iz policije.
U ovoj prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba.
Očevidom je utvrđeno je da je vozač upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta, odnosno da je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Također je utvrđeno da je 39-godišnjak višestruki počinitelj najtežih prometnih prekršaja, zbog čega je po pronalasku 28. siječnja uhićen i doveden u posebne prostorije policije, dodaju iz policije.
Vozač će danas biti priveden na sud uz optužni prijedlog, kojim se za njega predlaže kazna zatvora u trajanju od 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom ''B'' kategorije na 12 mjeseci, šest negativnih prekršajnih bodova i trajno oduzimanje vozila kojim je upravljao u trenutku prometne nesreće.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
