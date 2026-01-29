Maškare, zdravlje i dobra djela: Veljača u Portanovi donosi zabavu za cijelu obitelj
29.01.2026. 11:00
Veljača u Portanovi započet će u veselom i razigranom ritmu, uz bogat program događanja koji spaja zabavu za najmlađe, brigu o zdravlju i humanitarne akcije – uz nezaobilazne shopping prilike.
Vrijeme karnevala donosi i najveselije druženje u Portanovi. U subotu, 7. veljače od 16 sati, mališane očekuje pravi karnevalski spektakl uz „Maškare u Portanovi“. Maskirani likovi, facepainting, mini disco i pregršt smijeha pretvorit će Portanovu u šarenu pozornicu dječje mašte i plesa. Za dodatno uzbuđenje pobrinule su se i vrijedne nagrade koje su osigurali Baby Center, Xiaomi Store i Pepco. Sudjelovanje je besplatno, bez prijava – dovoljno je doći, obući masku i prepustiti se zabavi.
Ali prije maškara, već ovu subotu, 31. siječnja, Portanova postaje i mjesto brige o zdravlju. Na 1. katu, ispred Müllera, od 10 do 13 sati održava se javnozdravstveni projekt „Čuj, srce ti priča!“ u organizaciji odbora za javno zdravstvo Hrvatske udruge studenata medicine – CroMSIC. Posjetitelji će imati priliku snimiti jednokanalni EKG, izmjeriti krvni tlak i razinu šećera u krvi, a u Portanovu dolazi i dr. med. Anto Stažić, specijalist kardiolog iz KBC-a Osijek.
Ista subota donosi i prvu ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Portanovi. Od 16 do 19 sati, na 2. katu preko puta MOOD Bara, djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Osijek i Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek očekuju sve koji žele učiniti dobro djelo i nekome spasiti život.
Što se tiče radnog vremena, tijekom veljače trgovine u Portanovi neće raditi nedjeljom, no zabavni sadržaji na 2. katu dostupni su prema prilagođenom radnom vremenu. Važno je istaknuti i promjenu radnog vremena Interspara, koji će od sada radnim danom otvarati vrata u 10 sati, usklađeno s ostalim trgovinama centra.
Početak veljače donosi i omiljeni shopping dan – Portastičnu srijedu. Ona je na rasporedu 4. veljače i donosi odličnu priliku za pametan shopping, posebice uoči Valentinova. Sezonska sniženja i dodatni popusti u pojedinim trgovinama znače dvostruku priliku za uštedu.
Za sve koji žele darovati s osmijehom i bez stresa, Portanova podsjeća i na svoju poklon karticu – idealan izbor za Valentinovo. Praktična, elegantna i uvijek dobar odabir, Portanova poklon kartica omogućuje da svatko sam izabere ono što ga najviše veseli.
Veljača u Portanovi donosi razlog više za dolazak – zbog zabave, zdravlja, dobrih djela i pametne kupovine. Vidimo se u Portanovi!
[Sponzorirani članak]
