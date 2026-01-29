Opoziv hrane za dojenčad Aptamil AR 2 – utvrđen toksin cereulid
Državni inspektorat Republike Hrvatske izviejstio je o opozivu proizvoda Aptamil AR 2, prijelazna hrana za dojenčad od 6 mjeseci nadalje (povećana regurgitacija), NETO: 400 g, hrana za posebne medicinske potrebe, datum roka trajanja 02.01.2027., zbog utvrđenog toksina cereulida u sadržaju.
Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Vodičem za mikrobiološke kriterije za hranu.
Podaci o proizvodu:
Dobavljač: Nutricia Export BV, Lange Kleiweg 6, RIJSWIJK, Nizozemska
Distributer: AWT International d.o.o., Slavonska avenija 52a, Zagreb
