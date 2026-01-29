Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
Najbolja atletičarka Mia Wild nastupila je proteklog vikenda na jakom međunarodnom mitingu „World Athletics Indoor – Tour Bronze Meeting“ u francuskom Lyonu.

Nastupila je, dakako, u utrci na 60 metara s preponama i zauzela sedmo mjesto s rezultatom 8,27 sekundi.

Najbrža je bila Amerikanka Alaysha Johnson (8,02), ispred Talijanke Nicle Mosetti (8,16) i Švicarke Jil Sanchez (8,19). Mia je imala isto vrijeme kao i šestoplasirana Francuskinja Laura Valette. Podsjećamo da je osobni rekord hrvatske reprezentativke u ovoj disciplini 8,06 sekundi, a Wild ga je ostvarila prošle godine, točnije 15. veljače u Beogradu.

Ovaj posljednji rezultat iz Lyona je svakako dobar s obzirom na početak sezone i činjenicu da se tek hvata prava natjecateljska forma.


Foto: AK Slavonija-Žito/Arhiv


