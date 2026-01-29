Mia Wild

World Athletics Indoor – Tour Bronze Meeting

sedmo mjesto

Alaysha Johnson

Nicle Mosetti

Jil Sanchez

Laura Valette

dobar

Foto: AK Slavonija-Žito/Arhiv

Najbolja atletičarkanastupila je proteklog vikenda na jakom međunarodnom mitingu „“ u francuskom Lyonu.Nastupila je, dakako, u utrci na 60 metara s preponama i zauzelas rezultatom 8,27 sekundi.Najbrža je bila Amerikanka(8,02), ispred Talijanke(8,16) i Švicarke(8,19). Mia je imala isto vrijeme kao i šestoplasirana Francuskinja. Podsjećamo da je osobni rekord hrvatske reprezentativke u ovoj disciplini 8,06 sekundi, a Wild ga je ostvarila prošle godine, točnije 15. veljače u Beogradu.Ovaj posljednji rezultat iz Lyona je svakakos obzirom na početak sezone i činjenicu da se tek hvata prava natjecateljska forma.