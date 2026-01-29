Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
U četvrtak, 29. siječnja, NK Osijek kreće s prodajom ulaznica za sljedeću prvenstvenu utakmicu koju će naša momčad u nedjelju od 15 sati odigrati s Rijekom. Od četvrtka pa do subote, Ticket point na stadionu Opus Arena bit će otvoren od 10 do 18 sati, dok će na dan utakmice blagajne raditi od 10 do 15:30 sati. Svi upiti vezani za godišnje ulaznice i članstvo u nedjelju se obrađuju do 13 sati.

Ulaznice možete osigurati i online, putem portala ulaznice.nk-osijek.hr, a kupovina je moguća također od četvrtka u 10 pa do nedjelje u 15:30 sati. Stranica je, dakako, dostupna od 0 do 24. Ako niste u mogućnosti nazočiti utakmici, ponovno je aktualna opcija „Prepusti legi kartu“. Svoje mjesto na tribini možete prepustiti aktivnom članu NK Osijek koji ne posjeduje godišnju ulaznicu na svoje ime i prezime. Ovu je opciju moguće iskoristiti do nedjelje, 1. veljače, najkasnije do 11 sati.


Tekst: NK Osijek
Foto: Igor Miličić/Arhiv


