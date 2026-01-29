Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
U Zagrebu se, na bazenu Jelkovec održalo natjecanje Medo 2026., a domaćin je bio PK Medveščak. Prvo je to natjecanje na kojem je Plivački klub Osijek nastupio u 2026. godini, a namijenjeno je plivačicama i plivačima kategorije kadeta i ml. kadeta. Na ovogodišnjem Medi sudjelovao je 21 plivački klub sa 386 natjecatelja. Boje PK Osijek je na ovom vrlo zahtjevnom natjecanju predstavljalo 11 natjecatelja u pratnji trenera Marka Filipovića. Osvojeno je 8 medalja (3 zlata, 3 srebra, 2 bronce) uz više plasmana na 4. mjesto. Isplivani su osobni rekordi i norme za nastup na Kadetskom prvenstvu Hrvatske koje se 21. i 22. veljače 2026. održava u Puli. Sljedeću, odnosno posljednju priliku za isplivavanje normi za PH u malom bazenu kadeti će imati na Regionalnom prvenstvu Hrvatske koje se održava u Vukovaru 7. i 8. veljače 2026.

Osvajači medalja po kategorijama (Fina bodovi):
A kategorija (2012.)
Tin Čizmadija:
50 leptir (28.18 ) – 1.mjesto (433)
50 slobodno (27.24) – 2.mjesto (389)
100 slobodno (1:01.31) – 3.mjesto (391)

B kategorija (2013.)
Bruno Stojanović:
100 leptir (1:19.26) – 2.mjesto (218 )

Lena Josić:
100 leđno (1:19.13) – 3.mjesto (318 )

C kategorija (2014.)
Erik Prutki:
50 leptir (35.73) – 1.mjesto (214)
50 prsno (41.65) – 1.mjesto (212)
50 slobodno (32.08 ) – 2.mjesto (238 )




Foto: PK Osijek, Tomislav Čizmadija


