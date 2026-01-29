Medo 2026

PK Medveščak

Plivački klub Osijek

21 plivački klub

11 natjecatelja

Marka Filipovića

8 medalja

Osvajači medalja po kategorijama (Fina bodovi):

A kategorija (2012.)

Tin Čizmadija:

B kategorija (2013.)

Bruno Stojanović:

Lena Josić:

C kategorija (2014.)

Erik Prutki:

Foto: PK Osijek, Tomislav Čizmadija

U Zagrebu se, na bazenu Jelkovec održalo natjecanje., a domaćin je bio. Prvo je to natjecanje na kojem jenastupio u 2026. godini, a namijenjeno je plivačicama i plivačima kategorije kadeta i ml. kadeta. Na ovogodišnjem Medi sudjelovao jesa 386 natjecatelja. Boje PK Osijek je na ovom vrlo zahtjevnom natjecanju predstavljalou pratnji trenera. Osvojeno je(3 zlata, 3 srebra, 2 bronce) uz više plasmana na 4. mjesto. Isplivani su osobni rekordi i norme za nastup na Kadetskom prvenstvu Hrvatske koje se 21. i 22. veljače 2026. održava u Puli. Sljedeću, odnosno posljednju priliku za isplivavanje normi za PH u malom bazenu kadeti će imati na Regionalnom prvenstvu Hrvatske koje se održava u Vukovaru 7. i 8. veljače 2026.50 leptir (28.18 ) – 1.mjesto (433)50 slobodno (27.24) – 2.mjesto (389)100 slobodno (1:01.31) – 3.mjesto (391)100 leptir (1:19.26) – 2.mjesto (218 )100 leđno (1:19.13) – 3.mjesto (318 )50 leptir (35.73) – 1.mjesto (214)50 prsno (41.65) – 1.mjesto (212)50 slobodno (32.08 ) – 2.mjesto (238 )