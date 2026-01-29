Servisne informacije [29. siječanj 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
29.01.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenljivo oblačno s mjestimičnom kišom uglavnom na Jadranu i krajevima uz njega, a još u noći te rano ujutro i drugdje. Jutarnja temperatura 4°C, a dnevna do 10°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 11:00 sati - Riječka ulica 2-20/a, 1-19/a, Trg Josifa Runjanina 1, Ulica Josipa Huttlera 26, Voćarska 2-4 par, Vukovarska cesta 160-212 par
Čepin
od 8:30 do 11:00 sati - Ulica papuka 50-56 par, Učka ulica 1-17 nep, Vratnička ulica 13-29 nep
od 8:30 do 13:00 sati - Krapinska 2-18 par, 17, Lonjska 2-8 par, 1-7 nep, Unska 1-9 nep, Vrbaska 2-4 par, 1-5 nep
od 11:30 do 14:00 sati - Kralja Zvonimira 298-326, 325-383
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [27.01.-01.02.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [29.01.-04.02.2026.] [program]
- CineStar Osijek [29.01.-04.02.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba "Od izvornika do prijevoda: 19. godišnja izložba Društva hrvatskih književnih prevodilaca" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Odrazi raznolikosti"
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- Kulturni centar Osijek: Hit komedija "Rulet"
- FFOS: Otvoreni četvrtak "Priča o dvije noge – razvoj dvonožnog kretanja"
- Muzej Slavonije Osijek: Otvorenje izložbe "Priroda na dodir"
- Info-centar za mlade Osijek: Grad po mojoj mjeri 2026.
