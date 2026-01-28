Nataše Tramišak

sastanak koordinacije

Naša Slavonija i Baranja – naš dom

projekata rekonstrukcije i dogradnje osnovnih škola

Centra za autizam Osijek

Javni poziv za sufinanciranje programa onkoloških pacijenata na terapiju

Na našoj redovitoj koordinaciji s načelnicima i gradonačelnicima, s područja Osječko-baranjske županije, otvaramo vrlo važne teme koje provodimo u suradnji s njima. Jedna od njih je novi program "Naša Slavonija i Baranja, naš dom", koji ide u dva smjera. U prvom, izgradnja do 50 obiteljskih kuća i višestambenih zgrada, gdje će Osječko-baranjska županija biti investitor, i u partnerstvu s jedinicama lokalne samouprave tražimo najbolje, najpogodnije lokacije za realizaciju ovoga programa. I drugi dio programa koji počinje danas, kada otvaramo javni poziv za sve naše mlade obitelji koje kupuju vlastitu nekretninu, stan ili kuću, dograđuju nekretninu ili ju grade vlastitim sredstvima. Svi oni imaju mogućnost prijaviti se od danas na naš javni poziv i osigurati potporu Osječko-baranjske županije u iznosu od 3.000 eura do 10.000 eura. Iznos ovisi, naravno, o odgovarajućim kriterijima, poput većeg broja djece u obitelji, riješenom stambenom pitanju i o imovinskom cenzusu, odnosno o primanjima same obitelji. To nam je vrlo važna tema kada govorimo o demografskoj obnovi i revitalizaciji našega područja, ali i podizanju kvalitete života naših stanovnika. Osim toga, već smo i spomenuli uz stambenu politiku, razgovarali smo i o temama zdravstva i socijalne skrbi, ali i obrazovanja. Kada smo kod teme obrazovanja, podsjetit ću da je Osječko-baranjskoj županiji u tijeku provedba 19 projekata izgradnje, odnosno dogradnje osnovnih škola za uvođenje jednosmjenske nastave. Mi smo već uspjeli potpisati ugovore za 13 škola, ukupne vrijednosti veće od 50 milijuna eura, a tijekom ove godine plan je da ugovorimo svih 19 škola ukupne vrijednosti 73 milijuna eura. Zaista, jedno od najvećih ulaganja u povijesti Osječko-baranjske županije, a kada ovdje dodamo i sva ona ulaganja koja radimo i u ostale škole koje neće ići u ovu fazu uvođenja jednosmjerne nastave, ali već imaju preduvjete, govorimo o ukupnoj vrijednosti od 150 milijuna eura u jednom desetogodišnjem ciklusu. Tu su, naravno, uključene i energetske obnove škola, ali i investicijska održavanja. Znači, mi ćemo u škole nastaviti ulagati i bez obzira sada na ova ulaganja koja imamo od strane Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i obrazovanja za dogradnju škola radi jednosmjenske nastave, mi slušamo potrebe naših škola i za dogradnjom blagovaonica, dvorana i sportskih sadržaja te ćemo u godinama koje dolaze nastaviti realizirati sve te projekte i iz vlastitih sredstava. Dodatno, svakako jako važna tema je prijevoz onkoloških pacijenata kojeg provodimo u suradnji s jedinicama lokalne samouprave od kojih očekujemo njihove prijave kako bi pomogli svima onima koji su u potrebi i olakšali im prijevoz do lječilišta. Dodatno, u fokusu nam je i Centar za autizam čiji su kapaciteti popunjeni zbog čega moramo razmišljati upravo u smjeru da odgovarajuće infrastrukturne preduvjete imamo i za budućnost koja dolazi. Dodatno, obvezni smo podržati i sve one koji napune i 21 godinu i one kojima će trebati cjelodnevni boravak, poludnevni boravak i druge aktivnosti i time pomoći njihovim obiteljima. Dakle, Osječko-baranjska županija razmišlja u smjeru da uz ove obrazovne aktivnosti koje trenutno imamo u Centru za autizam, da razvijamo snažnije i ovaj socijalni dio, socijalnu potporu zbog čega ćemo izgraditi potpuno novu zgradu, na lokaciji nekadašnje tvornice OLT, zahvaljujući kojoj ćemo zadovoljiti sve potrebe koje postoje i koje oni imaju

Željko Cickaj

nisu jedini projekti

U većini tema o kojima se danas govorilo i sami aktivno sudjelujemo. Tako smo se, naravno, prijavili i na projekt „Slavonija i Baranja - naš dom“, koji nas zanima već duže vrijeme jer ga smatramo kvalitetnom i važnom demografskom mjerom. O daljnjim koracima, uključujući lokacije, dinamiku i način gradnje, odlučivat će Skupština Osječko-baranjske županije, a mi smo spremni i uključeni u taj proces. Vezano uz jednosmjensku nastavu, posebno me veseli što je Općina Bilje među prvima u Osječko-baranjskoj županiji koja će je imati. Radovi na Osnovnoj školi Bilje su pri kraju, tehnički pregled je u pripremi i projekt se odvija prema planu. Također bih se osvrnuo i na temu prijevoza onkoloških bolesnika, koja je od iznimne važnosti. U taj smo se projekt uključili od samog početka, u njemu sudjelujemo već drugu godinu i iskazali smo interes za nastavak suradnje. Zaključno, teme o kojima se danas raspravljalo na koordinaciji izuzetno su važne i kvalitetne te s velikim zadovoljstvom nastavljamo suradnju s Osječko-baranjskom županijom na svim projektima koje predlaže. Općina Bilje raspolaže značajnim brojem nekretnina, uključujući i ošasnu imovinu, što dijelimo s brojnim drugim jedinicama lokalne samouprave. U proteklom razdoblju dio tih nekretnina je očišćen i priveden namjeni, a trenutno raspolažemo uređenim parcelama u Bilju i Kopačevu, dok su dodatne lokacije u pripremi u Vardarcu i Lugu. Nakon što budu spremne, planiramo se u nastavku projekta prijaviti i s dodatnim nekretninama

Na poziv županicedanas održan jegradonačelnika i načelnika Osječko-baranjske županije na kojem se raspravljalo o četiri aktualne teme. Nakon uvodnih riječi županice, točke dnevnog reda bile su : predstavljanje programa „“, pregledna području OBŽ za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole, izgradnja i proširenje kapacitetateu 2026. godini.– kazala je županica.Načelnik Općine Biljeistaknuo je kako ovou kojima sudjeluju s Osječko-baranjskom županijom. -– rekao je Cickaj.