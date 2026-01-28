Moderniji, pristupačniji, bolji: novi niskopodni tramvaji već voze Osijekom
28.01.2026. 16:53
Završetkom EU projekta „Nabava novih niskopodnih tramvaja za potrebe modernizacije tramvajskog voznog parka u Osijeku“, gradu je isporučeno 10 novih niskopodnih tramvaja, vrijednih gotovo 25 milijuna eura. Projekt je financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a u tijeku je i nabava dodatnih 10 tramvaja, čime će Osijek raspolagati s ukupno 20 novih vozila.
Zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin istaknuo je kako je riječ o povijesnom ulaganju u javni gradski prijevoz te naglasio da su novi tramvaji već postali dio svakodnevice Osječana.
„Riječ je o povijesnom projektu – nabavci 10 novih niskopodnih tramvaja koji već prometuju gradskim ulicama i koje su Osječanke i Osječani već imali prilike isprobati“, rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin.
Dodao je kako je ukupna vrijednost projekta gotovo 25 milijuna eura, od čega je oko 20 milijuna eura osigurano iz bespovratnih sredstava Europske unije.
Najavio je i dovršetak obnove voznog parka nabavom dodatnih 10 tramvaja, čime će, kako je rekao, Osijek u potpunosti zadovoljiti svoje potrebe.
„Ukupno ćemo imati 20 novih tramvaja. U vrijeme najvećeg prometnog opterećenja na ulicama imamo 18 tramvaja, što znači da ćemo imati i dva u rezervi“, rekao je zamjenik Vulin, dodavši kako će svi tramvaji biti novi, što će značajno podići kvalitetu usluge građanima.
Govoreći o širem kontekstu ulaganja, podsjetio je i na projekt modernizacije tramvajske infrastrukture, vrijedan 45 milijuna eura, koji je pri samom završetku.
„Kada zbrojimo ulaganja u infrastrukturu te nabavu 10 plus 10 tramvaja, dolazimo do 95, odnosno gotovo 100 milijuna eura ulaganja u javni gradski prijevoz“, rekao je, istaknuvši kako se radi o najvećim ulaganjima u tom segmentu u dugom nizu godina.
Najavio je i sljedeći veliki projekt – izgradnju nove remize, za koju se trenutačno izrađuju rješenja i traže izvori financiranja.
Zamjenik županice Osječko-baranjske županije Josip Miletić čestitao je Gradu Osijeku na realizaciji projekta te zahvalio Ministarstvu prometa i Vladi Republike Hrvatske na potpori.
„Izuzetno nam je važno da se infrastruktura podiže na višu razinu kako bi ljudi imali bolju kvalitetu života“, rekao je zamjenik županice Miletić, dodavši kako očekuje racionalnije troškove održavanja novih vozila.
Pomoćnica ravnatelja SAFU-a Marija Bezina istaknula je da je projekt jedan u nizu uspješnih projekata provedenih u suradnji s GPP-om Osijek.
„Suradnja s GPP-om Osijek bila je izuzetno ugodna i vjerujemo da će se tako i nastaviti“, rekla je Bezina, najavivši i potpisivanje ugovora za nabavu 19 novih električnih autobusa.
Direktor GPP-a Osijek Darijan Rudan rekao je kako je završetak projekta velik dan za grad i gradski prijevoz.
„Ovo je veliki dan za grad Osijek. Projekt je dio Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i financira se stopostotnim iznosom sredstvima Europske unije“, rekao je Rudan, dodavši da je njegova vrijednost nešto veća od 23 milijuna eura.
Podsjetio je i na dolazak prvog novog niskopodnog tramvaja prije otprilike 11 mjeseci, prvog takvog nakon više od 40 godina.
„Danas mogu s ponosom reći da je stiglo svih 10 tramvaja u grad Osijek, ali to nije sve – tek smo na pola puta“, rekao je Rudan.
Dodao je kako se do srpnja 2027. godine očekuje dolazak svih 20 novih niskopodnih tramvaja, čime će, kako je istaknuto, biti zadovoljene sve potrebe tramvajskog prometa u Osijeku.
Tekst i foto: Osijek.hr
