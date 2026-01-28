Nabava novih niskopodnih tramvaja za potrebe modernizacije tramvajskog voznog parka u Osijeku

Tekst i foto: Osijek.hr

Završetkom EU projekta „“, gradu je isporučeno, vrijednih gotovo. Projekt je financiran iz, a u tijeku je i nabava dodatnih 10 tramvaja, čime će Osijek raspolagati s ukupnoZamjenik gradonačelnika Osijekaistaknuo je kako je riječ ou javni gradski prijevoz te naglasio da su novi tramvaji već postali dio svakodnevice Osječana.“, rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin.Dodao je kako je ukupna vrijednost projekta gotovo 25 milijuna eura, od čega je okoosigurano izsredstava Europske unije.Najavio je ivoznog parka nabavom dodatnih 10 tramvaja, čime će, kako je rekao, Osijek u potpunosti zadovoljiti svoje potrebe., rekao je zamjenik Vulin, dodavši kako će svi tramvaji biti novi, što će značajnousluge građanima.Govoreći o širem kontekstu ulaganja, podsjetio je i na projekt modernizacije tramvajske infrastrukture, vrijedan 45 milijuna eura, koji je pri samom završetku.“, rekao je, istaknuvši kako se radi o najvećim ulaganjima u tom segmentu u dugom nizu godina.Najavio je i sljedeći veliki projekt –, za koju se trenutačno izrađuju rješenja i traže izvori financiranja.Zamjenik županice Osječko-baranjske županiječestitao je Gradu Osijeku na realizaciji projekta te zahvaliona potpori.“, rekao je zamjenik županice Miletić, dodavši kako očekuje racionalnije troškove održavanja novih vozila.Pomoćnica ravnatelja SAFU-aistaknula je da je projekt jedan u nizu uspješnih projekata provedenih u suradnji s GPP-om Osijek.“, rekla je Bezina, najavivši i potpisivanje ugovora za nabavu 19 novih električnih autobusa.Direktor GPP-a Osijekrekao je kako je završetak projekta velik dan za grad i gradski prijevoz.“, rekao je Rudan, dodavši da je njegova vrijednost nešto veća od 23 milijuna eura.Podsjetio je i na dolazak prvog novog niskopodnog tramvaja prije otprilike, prvog takvog nakon više od 40 godina.“, rekao je Rudan.Dodao je kako se do srpnja 2027. godine očekuje dolazak svih 20 novih niskopodnih tramvaja, čime će, kako je istaknuto, biti zadovoljene sve potrebe tramvajskog prometa u Osijeku.