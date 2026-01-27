porast online prijevara

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Od početka ove godine bilježi se, a posljednjih danase intenzivno širikoja posebno pogađa korisnike jer se oslanja na. Riječ je o poruci u kojoj se traži da se glasa za dijete u navodnom online natjecanju, najčešće za djevojčicu imenaPoruka često dolazi od, čiji je WhatsApp račun već kompromitiran. Upravo zbog toga mnogi korisnici ne posumnjaju u prijevaru i, iz želje da pomognu, kliknu na poveznicu.Nakon klika na poveznicu, korisniku se prikazujes navodnim natjecanjem, gdje su glasovi djece gotovo izjednačeni kako bi se stvorio osjećaj hitnosti. Prilikom pokušaja glasanja, od korisnika se traži da upiše svoj broj mobitela te da instalira aplikaciju ili potvrdi prijavu putem koda.U tom trenutku prevaranti mogu preuzeti kontrolu nad WhatsApp računom kojiosobne informacije, fotografije, poruke i slično.Ova prijevara, o njoj se piše još od početka godine, no prema prijavama građana i pisanju medija, posljednjih dana doživjela je snažan porast, zbog čega Centar za sigurniji internet upozorava na povećan oprez.– poručio je, voditelj Centra za sigurniji internet., dodaje Ćaleta. U postavkama aplikacije odaberite “” ise sa svih uređaja. Obavijestite svoje kontakte da ignoriraju poruke poslane s vašeg računa.Online prijevare sve su češće i sve sofisticiranije, a sve češće ciljaju upravo ono što nas čini ljudima,da pomognemo. Zato je važno zastati na trenutak, provjeriti i razmisliti prije klika, osobito kada poruke uključuju djecu ili hitne pozive na djelovanje.Ako niste sigurni u vjerodostojnost poruke – nemojte kliknuti.