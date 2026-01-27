Osječki iznuđivač uhićen: žrtve podigle kredite zbog nepostojećeg duga
27.01.2026. 11:12
Policijski službenici Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjim hrvatskim državljaninom iz okolice Osijeka te utvrdili postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo iznude.
Operativnim radom policije došlo se do saznanja o mogućem činjenju kaznenog djela, a osumnjičenik je 19. siječnja uhićen prilikom počinjenja kaznenog djela uz pomoć sredstava prisile.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičenik, u razdoblju od lipnja 2025. do 21. siječnja 2026., na području Osijeka, od dvije muške osobe (1985. i 1989.) tražio isplatu različitih novčanih iznosa na ime nepostojećeg duga, uz ozbiljne prijetnje da će ih fizički napasti, teško ozlijediti, oduzeti imovinu ili im stvarati probleme na poslu te govoreći da zna gdje im žive članovi uže obitelji.
Oštećenici su, u strahu za vlastite živote i sigurnost svojih bližnjih, novac predavali osumnjičeniku u više navrata, čak su podigli i bankovne kredite kako bi podmirili zahtjeve, čime su ukupno oštećeni za 52.500 eura.
Prilikom pretrage doma i drugih prostorija kojima osumnjičenik koristi, kao i prostorija sportskog kluba, uz nalog Županijskog suda u Osijeku, policija je pronašla i oduzela više od stotinu sportskih dresova raznih klubova te bankovne kartice.
Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku po zaprimanju kaznene prijave provelo je prvo ispitivanje uhićenog zbog kaznenog djela iznude iz članka 243. stavka 4. u vezi sa stavcima 1. i 3. Kaznenog zakona.
S obzirom na postojanje opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, Općinsko državno odvjetništvo predložilo je određivanje istražnog zatvora, što je sudac istrage Županijskog suda u Osijeku prihvatio i odredio protiv osumnjičenika.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Operativnim radom policije došlo se do saznanja o mogućem činjenju kaznenog djela, a osumnjičenik je 19. siječnja uhićen prilikom počinjenja kaznenog djela uz pomoć sredstava prisile.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičenik, u razdoblju od lipnja 2025. do 21. siječnja 2026., na području Osijeka, od dvije muške osobe (1985. i 1989.) tražio isplatu različitih novčanih iznosa na ime nepostojećeg duga, uz ozbiljne prijetnje da će ih fizički napasti, teško ozlijediti, oduzeti imovinu ili im stvarati probleme na poslu te govoreći da zna gdje im žive članovi uže obitelji.
Oštećenici su, u strahu za vlastite živote i sigurnost svojih bližnjih, novac predavali osumnjičeniku u više navrata, čak su podigli i bankovne kredite kako bi podmirili zahtjeve, čime su ukupno oštećeni za 52.500 eura.
Prilikom pretrage doma i drugih prostorija kojima osumnjičenik koristi, kao i prostorija sportskog kluba, uz nalog Županijskog suda u Osijeku, policija je pronašla i oduzela više od stotinu sportskih dresova raznih klubova te bankovne kartice.
Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku po zaprimanju kaznene prijave provelo je prvo ispitivanje uhićenog zbog kaznenog djela iznude iz članka 243. stavka 4. u vezi sa stavcima 1. i 3. Kaznenog zakona.
S obzirom na postojanje opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, Općinsko državno odvjetništvo predložilo je određivanje istražnog zatvora, što je sudac istrage Županijskog suda u Osijeku prihvatio i odredio protiv osumnjičenika.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)