dovršili sunad 41-godišnjim hrvatskim državljaninom iz okolice Osijeka te utvrdili postojanje osnovane sumnje da je počinioOperativnim radom policije došlo se do saznanja o mogućem činjenju kaznenog djela, a osumnjičenik je 19. siječnjaprilikom počinjenja kaznenog djela uz pomoć sredstava prisile.utvrđeno je da je osumnjičenik, u razdoblju od lipnja 2025. do 21. siječnja 2026., na području Osijeka, od(1985. i 1989.) tražiorazličitih novčanih iznosa na ime, uzda će ih fizički napasti, teško ozlijediti, oduzeti imovinu ili im stvarati probleme na poslu te govoreći da zna gdje im žive članovi uže obitelji.Oštećenici su, u strahu za vlastite živote i sigurnost svojih bližnjih, novac predavali osumnjičeniku u više navrata, čak su podigli i bankovne kredite kako bi podmirili zahtjeve, čime su ukupno oštećeni zaPrilikom pretrage doma i drugih prostorija kojima osumnjičenik koristi, kao i prostorija sportskog kluba, uz nalog Županijskog suda u Osijeku, policija je pronašla i oduzela više odraznih klubova tepo zaprimanju kaznene prijave provelo je prvo ispitivanje uhićenog zbog kaznenog djela iznude iz članka 243. stavka 4. u vezi sa stavcima 1. i 3. Kaznenog zakona.S obzirom na postojanje opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, Općinsko državno odvjetništvo predložilo je, što je sudac istrage Županijskog suda u Osijeku prihvatio i odredio protiv osumnjičenika.